Shazam Fast Forward 2026 adelanta los artistas que marcarán el ritmo de la música este año

El inicio de 2026 trae de vuelta Shazam Fast Forward 2026, una de las iniciativas más interesantes para entender hacia dónde se mueve la música a nivel global. No es una simple lista de recomendaciones, sino una radiografía adelantada de los artistas emergentes que empiezan a despegar gracias a millones de búsquedas reales en Shazam y al trabajo del equipo editorial de Apple Music. La clave está en esa combinación: datos predictivos y criterio humano, algo que explica por qué Fast Forward se ha convertido en un indicador bastante fiable de lo que está por venir.

Shazam Fast Forward 2026 reúne artistas de 22 países distintos y cubre hasta 20 géneros musicales. La selección es deliberadamente diversa, con sonidos que van desde la música mexicana al afrobeat, pasando por el pop francés o nuevas corrientes del indie y el hip hop. Hay nombres procedentes de lugares tan distintos como Noruega, Cuba o India, lo que refuerza la idea de que el fenómeno musical ya no entiende de fronteras ni de escenas locales cerradas.

El peso de los datos detrás de Shazam Fast Forward

La credibilidad de Shazam Fast Forward 2026 se apoya en los resultados de ediciones anteriores. En la promoción de 2025, los artistas seleccionados registraron un crecimiento medio interanual del 67 % en descubrimientos dentro de Shazam. Además, de forma conjunta, sus reproducciones en radio crecieron un 70 % respecto al año anterior. No se trata de picos puntuales: 12 de esos artistas duplicaron sus descubrimientos totales en la plataforma y 14 alcanzaron su máximo histórico diario de búsquedas.

Ese impulso también se trasladó a Apple Music. Los artistas de Fast Forward 2025 experimentaron un aumento colectivo superior al 100 % en reproducciones interanuales, y el 80 % del grupo creció en escuchas totales. Casi la mitad logró incrementos superiores al 100 %, lo que confirma que el interés detectado por Shazam suele traducirse en consumo real de música.

Los nombres que destacan en Shazam Fast Forward 2026

Entre los artistas seleccionados este año hay perfiles muy distintos, pero todos comparten una misma señal: están empezando a ser descubiertos de forma masiva. La británica Alessi Rose cerró 2025 con su mejor momento histórico en Shazam gracias a su EP Voyeur y al sencillo “First Original Thought”. Desde Nueva York llega Liim, un rapero con raíces en Harlem que empezó a ganar visibilidad con su álbum debut y temas como “Older Than Me”.

El cuarteto irlandés Florence Road ha pasado de ser un nombre local a generar búsquedas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En el ámbito country, Kashus Culpepper dio un salto notable tras colarse en la banda sonora de una comedia romántica y entrar por primera vez en la lista country de Shazam en Estados Unidos. Desde Nigeria, Kidd Carder se ha consolidado como uno de los nombres más fuertes del afrobeat actual, mientras que la boy band coreana CORTIS protagonizó uno de los ascensos más rápidos en las listas de Shazam. Completa la lista Clarent, desde Puerto Rico, que ya empieza a mostrar una clara proyección internacional, con presencia destacada en España.

Una playlist y entrevistas para descubrirlos antes que nadie

Shazam Fast Forward 2026 no se queda solo en el análisis de datos. La iniciativa se acompaña de una playlist específica en Apple Music que permite escuchar, de forma directa, a los artistas seleccionados y entender por qué están empezando a generar tanto interés. Además, The Travis Mills Show dedica esta semana entrevistas exclusivas a los protagonistas de la promoción. La primera invitada es Alessi Rose, que conversa con Travis sobre su carrera y lo que supone formar parte de esta selección.

Mirar atrás para entender el acierto de Fast Forward

Un vistazo a ediciones anteriores ayuda a entender la importancia de este programa. Artistas hoy plenamente consolidados como Benson Boone, Ice Spice o Ayra Starr aparecieron en las predicciones de Shazam Fast Forward antes de alcanzar la fama global. En 2025, varios nombres del programa lograron entrar en el Top 200 Global de Shazam y otros recibieron premios, nominaciones o reconocimientos clave en la industria musical.

Nuevas funciones de Shazam para seguir las tendencias

Más allá de Shazam Fast Forward 2026, la plataforma sigue incorporando herramientas pensadas para profundizar en cómo y por qué una canción se vuelve popular. La función Secciones Populares, lanzada recientemente en Shazam.com, permite ver qué fragmentos concretos de una canción generan más actividad en la última semana. El usuario puede identificar los momentos que conectan mejor con los oyentes, navegar por marcas de tiempo precisas y descubrir qué partes impulsan el éxito de un tema.

Estas mejoras, junto a enlaces de artistas, conciertos anunciados y programas como Fast Forward, refuerzan el papel de Shazam como una de las herramientas más útiles para descubrir música nueva antes de que se vuelva omnipresente. Para quien quiera ir un paso por delante en 2026, Shazam Fast Forward 2026 es, una vez más, un buen punto de partida.