Shazam descubre qué parte de cada canción te engancha: así funcionan las nuevas Secciones Populares

Shazam da un paso decisivo para que los usuarios entiendan por qué una canción se convierte en un fenómeno. La plataforma estrena Secciones Populares de Shazam, una nueva herramienta que permite ver, de forma clara e interactiva, qué fragmentos de un tema han provocado más búsquedas en la última semana. Hasta ahora la app ayudaba a identificar música al instante, pero nunca había ofrecido una lectura tan precisa sobre lo que realmente atrapa al oyente.

Se trata de una función que llega directamente a Shazam.com, donde la compañía lleva meses introduciendo mejoras orientadas a facilitar el descubrimiento musical. Entre ellas, la incorporación de enlaces a sitios oficiales de artistas, perfiles sociales, biografías y hasta un apartado de conciertos “Recién Anunciados”. Todo este movimiento forma parte de un plan más amplio por convertir la web de Shazam en un centro de información musical más completo.

Qué aporta exactamente Secciones Populares de Shazam

La clave de esta novedad está en que analiza el volumen de etiquetas de cada canción a lo largo del tiempo y lo convierte en un gráfico visual donde pueden identificarse los picos de popularidad. Basta con pasar el cursor sobre el gráfico para ver la marca de tiempo exacta y el tramo del tema que ha despertado mayor curiosidad. Funciona únicamente con las canciones mejor situadas en las listas de Shazam, lo que garantiza que el enfoque se centre en tendencias reales y muy activas.

Esta representación ayuda a comprender mejor por qué ciertas partes de un tema generan más impacto: puede ser un estribillo contagioso, un cambio armónico inesperado, un puente emocional o incluso un drop que incendia TikTok. Para los oyentes es una forma entretenida de profundizar en sus canciones favoritas y, para los artistas y la industria, un dato de valor que revela qué funciona y cuándo.

“Shazam siempre ha tratado de conectar a los fans con la música que los mueve”, explica Ole Obermann, de Apple Music. Y esta nueva función encaja con esa filosofía: no solo permite descubrir más música, sino entender cómo se comporta.

Una herramienta disponible para todos desde ya

Secciones Populares de Shazam empezó a desplegarse ayer y ya puede consultarse tanto en ordenador como en dispositivos móviles a través de Shazam.com. Aunque la app sigue siendo el punto principal de identificación musical, la web gana peso como un espacio pensado para profundizar en tendencias, artistas y, a partir de ahora, en los momentos que mejor representan una canción.

La función llega en un momento de enorme competencia entre plataformas musicales, donde cada detalle ayuda a diferenciar la experiencia del usuario. Y, en este caso, Shazam aprovecha la información de millones de búsquedas para convertirla en algo útil: una radiografía de lo que nos atrapa cuando suena un tema nuevo.

Si las búsquedas ya definían lo que sonaba en la calle, ahora también revelan qué instante exacto despierta esa chispa. Y eso convierte a Secciones Populares Shazam en una de las funciones más originales que Shazam ha lanzado en los últimos años.