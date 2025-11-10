El VULKKANO TD10 es el tocadiscos que lleva el vinilo al presente

El auge del vinilo sigue imparable y cada vez más oyentes buscan una forma accesible de entrar en el mundo analógico. La marca española VULKKANO acaba de presentar su primer tocadiscos, el VULKKANO TD10, un modelo pensado para quienes quieren disfrutar de la calidez del sonido clásico sin complicaciones técnicas.

El TD10 es un equipo resistente, con tracción por correa y un previo de phono integrado, lo que permite conectarlo directamente a cualquier altavoz activo sin necesidad de amplificadores adicionales. Además, incorpora una cápsula Audio-Technica ATL-3600, una de las más reconocidas por su precisión y fidelidad, que asegura un sonido equilibrado y lleno de matices.

Diseño premium con alma analógica

Estéticamente, el VULKKANO TD10 apuesta por una línea sobria, pero moderna. Su acabado combina madera y negro mate, un estilo que encaja en cualquier espacio, tanto en un salón contemporáneo como junto a una colección de vinilos clásica. El plato de aluminio con alfombrilla antipolvo y la cubierta protectora completan un diseño funcional, resistente y cuidado al detalle.

El brazo con contrapeso ajustable garantiza un seguimiento estable del disco y evita el desgaste prematuro de las agujas o los vinilos. Todo el montaje se ha simplificado para que el usuario pueda disfrutar de su primera reproducción en apenas unos minutos.

Listo para disfrutar desde el primer día

El VULKKANO TD10 ofrece compatibilidad con las dos velocidades habituales, 33 y 45 revoluciones por minuto, lo que lo hace apto para todo tipo de colecciones. Con solo conectarlo y colocar un disco, el sonido analógico vuelve a cobrar vida sin cables ni configuraciones complicadas. Su bajo consumo de energía (5 W) y la fuente de alimentación externa de 12V aseguran eficiencia y seguridad.

Las especificaciones técnicas completan un conjunto equilibrado: relación señal/ruido de 55 dB, brazo de 8,6 pulgadas, fuerza de apoyo ajustable y un peso total de 4,8 kilos. Todo ello pensado para ofrecer una experiencia estable, limpia y con un toque profesional.

Disponibilidad y precio

VULKKANO ha concebido este modelo como una puerta de entrada al vinilo, ideal para quienes desean iniciarse sin renunciar a la calidad. Es una apuesta por la experiencia musical auténtica, pero con la comodidad y conectividad que exige el usuario actual.

El nuevo VULKKANO TD10 ya está disponible en la web oficial de la marca y llegará próximamente a distribuidores autorizados, marketplaces y grandes superficies. Con este lanzamiento, la compañía valenciana amplía su catálogo de audio apostando por una vuelta a los orígenes de la música, adaptada al siglo XXI. Con un precio de lanzamiento de 159,99 euros, promete calidad y facilidad desde el primer uso.