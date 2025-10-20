Casio Regreso al futuro: el reloj calculadora que convierte tu muñeca en un DeLorean

Hay objetos que no son solo tecnología, son memoria. El nuevo CA-500WEBF-1A es la carta de amor de Casio a Regreso al futuro y a quienes crecieron soñando con viajar a 1955, 1985 o 2015. Toma la base del mítico reloj calculadora, la silueta que inmortalizó Marty McFly, y la viste con un lenguaje visual que remite al salpicadero del DeLorean. Los colores alrededor de los botones evocan los circuitos de tiempo y la esfera parece lista para fijar un destino. Todo está pensado para que, al mirarlo, te invada esa mezcla de aventura y ternura que hizo grande a la saga.

Diseño inspirado en el DeLorean

La caja plateada pulida y la correa metálica mantienen la estética vintage, pero el guiño está en los detalles. La tipografía de la pantalla, las líneas que enmarcan la zona de la calculadora y los toques multicolor reproducen la sensación de los indicadores del legendario DMC-12. En la trasera aparece grabado el condensador de fluzo, ese corazón ficticio que hacía posible el salto temporal. Incluso la hebilla luce el logotipo oficial de la película, un gesto sutil que eleva la pieza sin caer en la estridencia.

La experiencia de coleccionista

El embalaje es parte del hechizo. El reloj llega en una caja inspirada en una cinta VHS, con estuche deslizante y presentación de escaparate. El unboxing te traslada a 1985 en cuanto retiras la cubierta y lees la cita de Doc Brown. Es el tipo de producto que apetece conservar completo, con funda y todo, porque forma un conjunto coherente con la narrativa de la colaboración.

Funciones que mantienen el encanto

Aunque el envoltorio apunte a la nostalgia, el reloj sigue siendo un Casio de pura cepa. Conserva la calculadora de ocho dígitos, alarma diaria, cronómetro, calendario automático y resistencia al uso diario. Es ligero, cómodo y con esa lectura digital inmediata que nunca pasa de moda. No busca competir con un smartwatch, sino reivindicar un tipo de relación más directa con el tiempo: mirar la hora, hacer una cuenta rápida y sonreír ante un diseño que cuenta una historia.

Más allá de cómo se ve en la muñeca, este lanzamiento funciona como objeto puente entre generaciones. Para quienes vivieron el estreno, es una forma amable de reconectar con aquel cine que nos enseñó a soñar; para quienes descubrieron la saga después, es una puerta de entrada tangible a un universo que sigue vigente cuarenta años más tarde. El CA-500WEBF-1A no intenta reinventar el reloj calculadora, lo convierte en un guiño sofisticado, con la suficiente finura como para acompañarte en el día a día y la dosis exacta de iconografía para que sea reconocible a dos metros.

Por qué esta colaboración tiene sentido

Casio y Regreso al futuro comparten ADN, ingenio al servicio de lo cotidiano y una estética que, con el paso del tiempo, se ha vuelto clásica. El reloj es coherente con esa idea. Si llevas tiempo buscando una pieza con historia, fácil de llevar y que hable de ti sin decir una palabra, esta edición limitada del Casio Regreso al futuro es exactamente eso. Casio confirma que este Casio Regreso al futuro saldrá como edición limitada con disponibilidad en breve. El precio oficial es de 119 euros.