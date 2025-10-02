NordVPN lanza una alerta de sesión hijacked contra el secuestro de cuentas en Internet

NordVPN ha incorporado una novedad clave a su servicio de Protección contra amenazas Pro: la alerta de sesión hijacked, un sistema que avisa de inmediato si las credenciales de un usuario aparecen comprometidas en la dark web. Con esta herramienta, la compañía quiere frenar uno de los métodos de ataque más peligrosos hoy en día: el secuestro de sesiones.

Qué es el secuestro de sesión

El secuestro de sesión, también conocido como session hijacking, consiste en robar las cookies que validan el acceso de un usuario a una web o aplicación. Aunque una persona haya superado la verificación en dos pasos, si un ciberdelincuente obtiene esa cookie puede entrar en la cuenta sin necesidad de contraseñas ni códigos extra. Según NordVPN, esas cookies suelen tener validez de hasta 30 días, un tiempo más que suficiente para que los atacantes accedan a información sensible y la utilicen en su beneficio.

Cómo funciona la alerta de sesión hijacked

La función se centra en vigilar cookies de autenticación mientras se navega, sin poner en riesgo la privacidad del usuario. El sistema genera un hash parcial de las cookies y lo compara con una base de datos de amenazas conocidas. Si se detecta que una cookie ha sido robada y puesta a la venta, aparece una alerta en el navegador que aconseja cerrar sesión en todas las plataformas y cambiar contraseñas de inmediato.

La herramienta incluye además instrucciones detalladas para que el usuario pueda reaccionar de forma rápida y minimizar los daños. Aquí juega un papel clave NordStellar, la plataforma de inteligencia de ciberamenazas de NordVPN, que mantiene una base de datos de más de 130.000 millones de cookies recopiladas de la dark web.

Riesgos de las cuentas secuestradas

El peligro de un secuestro de sesión es que puede pasar inadvertido. Un atacante que se haga con esas cookies obtiene acceso completo a redes sociales, cuentas de correo o banca online. Desde ahí puede realizar compras, transferir dinero o incluso manipular la información de las cuentas para hacerse pasar por la víctima. En muchos casos, estas credenciales terminan a la venta en foros clandestinos, multiplicando el alcance del fraude.

La rapidez como clave de protección

La nueva alerta de sesión hijacked permite al usuario reaccionar en cuestión de segundos, y esa rapidez es vital. NordVPN insiste en que, ante un aviso, hay que cerrar la sesión en todos los dispositivos, cambiar las contraseñas y reforzar la seguridad de la cuenta. Cuanto antes se actúe, menores serán las posibilidades de sufrir robos financieros o de identidad.

Un paso más en la defensa digital

Con esta medida, NordVPN refuerza su estrategia frente a amenazas cada vez más sofisticadas. El secuestro de sesiones supone un reto creciente para particulares y empresas, ya que la detección tardía puede traducirse en pérdidas económicas y daños de reputación. Con la alerta de sesión hijacked, el usuario se convierte en parte activa de la protección, recibiendo información clara y herramientas para tomar el control de su seguridad digital.