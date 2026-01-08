Estos son los planes de Gemini en España y lo que ofrece cada uno

Google ofrece diversas opciones en la comercialización de su inteligencia artificial y ofrece en España varios planes de Gemini pensados exclusivamente para usuarios particulares. La compañía no se limita a una versión gratuita, sino que propone distintos niveles de suscripción en función del acceso, la potencia del modelo y las funciones disponibles, con precios que van desde cero euros hasta planes claramente orientados a usuarios avanzados.

Cualquier usuario con una cuenta de Google puede empezar a usar Gemini sin pagar nada, lo que permite probar la IA y entender hasta dónde puede llegar antes de dar el salto a una suscripción.

Gemini sin coste, la puerta de entrada a la IA de Google

El plan gratuito de Gemini está pensado como una ayuda básica para el día a día. No tiene coste mensual y basta con iniciar sesión con una cuenta de Google para empezar a utilizarlo.

Este plan permite recibir asistencia en tareas cotidianas relacionadas con el trabajo, los estudios o el hogar. Es útil para redactar textos sencillos, resolver dudas rápidas, hacer resúmenes, generar ideas o traducir contenidos. Eso sí, el acceso está limitado a funciones básicas y a modelos menos avanzados, por lo que no es la mejor opción para usos intensivos o tareas complejas. Aun así, para muchos usuarios ocasionales, esta versión gratuita cumple perfectamente su función.

Google AI Plus, más funciones por un precio ajustado

El siguiente escalón es Google AI Plus, un plan de pago pensado para quienes buscan un extra de productividad y creatividad. Este plan tiene un precio promocional de 3,99 euros al mes durante los dos primeros meses, frente a su tarifa habitual de 7,99 euros mensuales.

Con Google AI Plus se accede a funciones más potentes y a novedades antes que en el plan gratuito. Está orientado a usuarios que ya utilizan Gemini de forma habitual y quieren mejores resultados en generación de texto, organización de ideas o apoyo en tareas profesionales y académicas.

Google AI Pro, acceso más completo a Gemini

Google AI Pro sube un peldaño más y está diseñado para quienes quieren un acceso más amplio a las funciones avanzadas de Gemini. Este plan ofrece un mes de prueba por 0 euros y, posteriormente, tiene un precio de 21,99 euros al mes.

Este nivel desbloquea capacidades más completas del modelo de IA, con mayor rendimiento, mejor comprensión de instrucciones complejas y un uso más intensivo. Es una opción pensada para usuarios que trabajan de forma recurrente con inteligencia artificial y necesitan resultados más consistentes y elaborados.

Google AI Ultra, el máximo nivel de acceso

En lo más alto de la oferta se encuentra Google AI Ultra, el plan más caro y exclusivo. Su precio promocional es de 139,99 euros al mes durante los tres primeros meses, frente a una tarifa estándar de 274,99 euros mensuales.

Este plan ofrece el nivel de acceso más alto a la IA de Google, incluyendo funciones exclusivas y lo mejor de Gemini sin restricciones relevantes. Está claramente orientado a perfiles muy avanzados, creadores profesionales o usuarios que quieren exprimir al máximo todas las capacidades disponibles.

Qué plan de Gemini tiene más sentido según el uso

La elección entre los distintos planes de Gemini depende directamente del tipo de uso. Para consultas ocasionales y tareas sencillas, el plan sin coste es suficiente. Google AI Plus encaja bien para usuarios habituales que buscan un pequeño salto de calidad, mientras que Google AI Pro y Ultra están pensados para quienes necesitan potencia, profundidad y un uso intensivo de la inteligencia artificial.