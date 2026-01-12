HONOR Magic8 Pro: así es el nuevo móvil que quiere marcar el ritmo en la gama alta de 2026

El HONOR Magic8 Pro llega al mercado con la intención de consolidar a la marca como uno de los actores más sólidos del Android de gama alta. No es un lanzamiento rupturista, pero sí una evolución muy medida que refuerza los pilares que HONOR lleva trabajando desde hace varias generaciones: fotografía computacional, autonomía y una experiencia de uso cada vez más apoyada en la inteligencia artificial.

Así es el HONOR Magic8 Pro

Pantalla OLED LTPO curva de 6,71 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Memoria RAM Hasta 16 GB Almacenamiento Hasta 1 TB Cámara trasera Principal 50 mpx con OIS, ultra gran angular 50 mpx, teleobjetivo periscópico 200 mpx con zoom óptico y estabilización avanzada Cámara frontal 50 mpx con sensor de profundidad 3D Batería Hasta 6.270 mAh (versión europea) Carga rápida Hasta 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica Sistema operativo MagicOS basado en Android Conectividad 5G, WiFi, Bluetooth, NFC Resistencia Certificación IP68/IP69 según mercado Otros Botón físico dedicado a funciones de inteligencia artificial, lector de huellas ultrasónico y reconocimiento facial avanzado

HONOR no esconde su ambición. El Magic8 Pro se sitúa directamente en la liga de los grandes, tanto por especificaciones como por enfoque. Es un móvil pensado para quienes quieren lo último en tecnología sin concesiones, pero también para quienes buscan un dispositivo que rinda bien en el día a día, más allá de los números.

Un diseño continuista con mejoras clave

El diseño del HONOR Magic8 Pro mantiene líneas reconocibles, con un frontal dominado por una gran pantalla curva y unos acabados que transmiten sensación de producto premium. La pantalla OLED LTPO de 6,71 pulgadas, con refresco adaptativo de hasta 120 Hz, no busca sorprender por cifras extremas, sino por equilibrio: brillo elevado, buena gestión del color y un enfoque claro en la comodidad visual.

HONOR insiste especialmente en la protección ocular, incorporando ajustes inteligentes que adaptan el brillo y la temperatura de color según el entorno y el uso. A ello se suma la certificación de resistencia al agua y al polvo, un detalle cada vez más valorado en móviles de este nivel y que refuerza su carácter de dispositivo “todo en uno”.

Potencia sin alardes innecesarios

En las tripas encontramos el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el procesador más avanzado de la compañía para smartphones Android en la actualidad. Se trata de un chip pensado no solo para ofrecer el máximo rendimiento en tareas exigentes, sino también para gestionar de forma más eficiente la inteligencia artificial y el consumo energético. En el uso diario, esto se traduce en una experiencia fluida, tiempos de respuesta rápidos y una mayor estabilidad incluso al alternar entre aplicaciones pesadas, juegos o funciones basadas en IA.

MagicOS da un paso más en integración de IA, con herramientas que aprenden del uso del usuario, optimizan recursos y facilitan tareas cotidianas. No se trata de funciones llamativas pensadas para una demo, sino de pequeños ajustes que, bien implementados, acaban marcando la diferencia en el uso real.

La cámara como eje central del HONOR Magic8 Pro

HONOR vuelve a situar la fotografía como uno de los grandes argumentos de su nuevo buque insignia, y en el Magic8 Pro se nota una apuesta más madura y afinada. El sistema de cámaras no busca solo destacar por cifras llamativas, sino por ofrecer resultados consistentes en prácticamente cualquier situación. La cámara principal de 50 mpx, con una óptica luminosa y estabilización óptica, está pensada para rendir bien tanto de día como de noche, con un procesado que prioriza el rango dinámico y el control del ruido sin caer en imágenes artificiales.

El ultra gran angular de 50 mpx completa el conjunto con un campo de visión amplio y una corrección de distorsión más trabajada que en generaciones anteriores, algo especialmente visible en fotografía urbana y paisajes. No es un sensor secundario de relleno, sino una cámara usable que mantiene un nivel de detalle coherente con el resto del sistema, evitando saltos bruscos de calidad al cambiar de lente.

Donde el Magic8 Pro marca realmente la diferencia es en el teleobjetivo periscópico de 200 mpx. Este sensor está claramente orientado a quienes usan el zoom con frecuencia, ya sea para fotografía de viajes, eventos o escenas lejanas. El zoom óptico permite acercarse sin perder nitidez, mientras que la combinación de estabilización avanzada y fotografía computacional ayuda a mantener resultados sólidos incluso con poca luz, un escenario tradicionalmente complicado para este tipo de lentes.

La inteligencia artificial juega aquí un papel fundamental. El sistema analiza la escena en tiempo real, ajustando parámetros como color, contraste y exposición según el tipo de fotografía. No se trata solo de “embellecer” la imagen, sino de optimizarla para que el resultado final se parezca más a lo que el usuario está viendo en ese momento. En vídeo, el Magic8 Pro también gana protagonismo, con una estabilización más eficaz y un tratamiento del color pensado para grabaciones prolongadas y contenido para redes sociales.

En el frontal, la cámara de 50 mpx con sensor de profundidad 3D no solo mejora la calidad de los selfies, sino que refuerza funciones como el desbloqueo facial y las videollamadas. Todo el conjunto apunta a un enfoque claro: ofrecer una experiencia fotográfica completa, versátil y fiable, sin obligar al usuario a pensar en ajustes técnicos cada vez que saca el móvil del bolsillo.

Resistencia al agua, al polvo y a los golpes en el día a día El HONOR Magic8 Pro refuerza una de las tendencias más claras en la gama alta: la durabilidad ya no es un extra, sino una exigencia. El terminal cuenta con certificación IP68, IP69 además de IP69K, lo que se traduce en protección frente al polvo y en una resistencia avanzada al agua, incluso ante chorros a presión o inmersiones accidentales. En el uso real, esto supone poder utilizar el móvil con mayor tranquilidad en exteriores, bajo la lluvia o en situaciones cotidianas donde antes bastaba un descuido para llevarse un susto innecesario. A esta protección frente a líquidos y partículas se suma un trabajo específico en la resistencia a caídas. HONOR ha reforzado el chasis y el vidrio para mejorar la absorción de impactos, reduciendo el riesgo de roturas ante golpes fortuitos. No es una invitación a prescindir de funda, pero sí un paso más hacia móviles que aguantan mejor el ritmo del día a día, especialmente para quienes llevan el teléfono siempre encima y lo usan en contextos menos controlados que el escritorio o el sofá de casa. La integración de Gemini como asistente inteligente Otro de los ejes clave del Magic8 Pro está en la integración de la inteligencia artificial en el sistema. El dispositivo llega preparado para trabajar de forma nativa con Google Gemini, el modelo de IA que se integra directamente en el sistema operativo para asistir al usuario en tareas cotidianas. Desde la redacción y el resumen de textos hasta la ayuda contextual en búsquedas u organización de información, la IA deja de ser una función aislada para convertirse en una herramienta transversal. Esta integración con Gemini busca mejorar la experiencia diaria. El asistente es capaz de entender el contexto, anticipar necesidades y ofrecer respuestas más precisas dentro de las propias aplicaciones del sistema. En la práctica, esto acerca al HONOR Magic8 Pro a una forma de usar el móvil más proactiva, donde el dispositivo no solo responde a órdenes, sino que acompaña y agiliza tareas, marcando una diferencia real frente a generaciones anteriores.

Autonomía y carga rápida, otro punto fuerte

HONOR sigue apostando fuerte por la batería. El Magic8 Pro incorpora una capacidad generosa, apoyada en tecnologías de carga rápida tanto por cable como inalámbrica. En la práctica, esto se traduce en menos tiempo enchufado y más tranquilidad en el uso diario, incluso para usuarios intensivos.

Este equilibrio entre autonomía y velocidad de carga es uno de los aspectos que mejor define la filosofía del dispositivo, potencia y tecnología, pero pensadas para facilitar la vida del usuario, no para complicarla.

Un paso firme en la estrategia de HONOR

El Magic8 Pro aterriza en la gama alta sin caer en excesos. No es un móvil que busque llamar la atención por un único titular, sino por un conjunto muy bien afinado que conjuga hardware, software y una clara apuesta por la inteligencia artificial. El HONOR Magic8 Pro, que sale con un precio de 1299€ para la configuración 12+512GB, confirma que la marca sigue decidida a jugar en primera división.