Dyson Spot+Scrub AI: el robot que detecta y elimina manchas con inteligencia artificial

La llegada del Dyson Spot+Scrub AI marca un paso más en la evolución de los robots aspiradores. No se trata solo de limpiar, sino de entender lo que hay en el suelo. Este nuevo dispositivo utiliza inteligencia artificial para identificar manchas, objetos y residuos, adaptando su comportamiento en tiempo real para eliminarlos por completo. La propuesta de Dyson es clara: automatizar la limpieza sin dejar nada al azar.

Un robot que detecta y elimina manchas de forma inteligente

Uno de los aspectos más llamativos del Dyson Spot+Scrub AI es su sistema de detección avanzada. Gracias a una combinación de cámara, luz verde similar a un láser y algoritmos de inteligencia artificial, el robot es capaz de reconocer casi 200 tipos de sustancias y objetos domésticos. Esto le permite no solo esquivar obstáculos, sino también centrarse en las zonas más sucias hasta dejarlas completamente limpias.

El funcionamiento se basa en un proceso en tres fases: detecta, actúa y verifica. Es decir, identifica la mancha, limpia la zona y vuelve a comprobar si ha desaparecido. Si no es así, repite el proceso tantas veces como sea necesario. Este enfoque lo acerca más a la forma en la que una persona limpia manualmente, pero sin intervención.

Desde la app MyDyson es posible activar limpiezas localizadas indicando exactamente dónde debe actuar, lo que añade un extra de control en situaciones concretas.

Navegación precisa y limpieza completa del hogar

El Dyson Spot+Scrub AI no solo destaca por su capacidad de limpieza, sino también por su sistema de navegación. Integra tecnología LiDAR junto a visión artificial para mapear el hogar con precisión, etiquetar estancias y optimizar las rutas. Esto se traduce en una limpieza más eficiente, incluso en entornos con muebles o desorden.

El sistema de doble láser y el software adaptativo permiten identificar obstáculos como cables o calcetines y evitarlos sin dejar zonas sin cubrir. Además, tras cada sesión, el robot genera un mapa detallado en la app donde se puede ver qué áreas han sido limpiadas y dónde se han detectado objetos.

Otro punto diferencial es su capacidad para limpiar hasta los bordes. El rodillo húmedo se extiende automáticamente hasta 40 mm, alcanzando zonas que suelen quedar fuera del alcance de otros robots, como rodapiés o esquinas.

Limpieza en seco y húmedo con autolimpieza integrada

El Dyson Spot+Scrub AI combina aspirado y fregado en un mismo dispositivo. Su rodillo de microfibra incorpora un sistema de autolimpieza que se activa en cada rotación, garantizando que siempre se utilice agua limpia sobre el suelo. Para ello, dispone de un sistema de hidratación de 12 puntos que suministra agua caliente durante el proceso.

La base también juega un papel clave. Incluye depósitos independientes para agua limpia, agua sucia y residuos sólidos, además de un sistema ciclónico sin bolsa capaz de almacenar suciedad durante hasta 100 días. El mantenimiento se simplifica al máximo, ya que el robot se limpia y seca automáticamente tras cada uso, evitando malos olores o acumulación de bacterias.

Precio y disponibilidad

El Dyson Spot+Scrub AI estará disponible en la web oficial de Dyson con un precio de 1.199 euros. Se perfila como un modelo premium dentro del segmento, pero introduce avances claros en inteligencia artificial, limpieza híbrida y automatización que lo diferencian del resto de robots del mercado.