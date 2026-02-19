Dyson PencilWash llega a España como la fregona eléctrica más fina y ligera

La Dyson PencilWash es la nueva apuesta de limpieza húmeda de la firma británica, un dispositivo que rompe con el formato tradicional de fregona eléctrica al apostar por un cuerpo de solo 38 mm de diámetro y un peso total de 2,2 kg. Llega hoy a España con la promesa de combinar maniobrabilidad, potencia y un sistema que siempre trabaja con agua limpia.

Dyson PencilWash, la fregona eléctrica más fina y ligera

La Dyson PencilWash ha sido diseñada con una idea clara: reducir tamaño y peso sin sacrificar rendimiento. El mango ultrafino de 38 mm facilita el agarre y permite guardarla en espacios donde otras fregonas eléctricas simplemente no caben. Según la compañía, es la más fina dentro de su categoría y se ha desarrollado pensando en hogares modernos, con muebles bajos y estancias cada vez más optimizadas.

Uno de los aspectos más llamativos es su capacidad para colocarse prácticamente en horizontal, hasta 170 grados, lo que permite limpiar bajo muebles de hasta 15 cm de altura. En la práctica, esto significa poder acceder a zonas bajo sofás, camas o aparadores sin tener que moverlos, algo que marca la diferencia en la limpieza diaria.

Además, su peso de 2,2 kg, con solo 380 gramos en mano, favorece un manejo natural con un simple giro de muñeca. Es un planteamiento claramente enfocado a la ergonomía, especialmente para limpiezas frecuentes y rápidas, donde la comodidad es tan importante como el resultado final.

Sistema sin filtro y enfoque en la higiene

Una cartacterística de la Dyson PencilWash es que prescinde de filtro tradicional. Al eliminar este componente, se reduce el riesgo de acumulación de suciedad, bacterias y malos olores, así como posibles obstrucciones o pérdidas de rendimiento con el paso del tiempo.

En lugar de depender de un filtro que retenga residuos, el sistema combina hidratación, fregado y recogida de forma continua. El agua sucia y los restos se extraen del rodillo en cada rotación, mientras un sistema de hidratación de ocho puntos suministra agua limpia de manera constante. La idea es que el usuario nunca esté extendiendo agua ya utilizada sobre el suelo.

El rodillo de microfibra de alta densidad, con 72.000 filamentos por cm² y una rotación de 650 revoluciones por minuto, está pensado para retirar tanto líquidos derramados como suciedad sólida en una sola pasada. Tras el paso de la máquina, el suelo queda prácticamente seco, algo especialmente útil en suelos delicados o en hogares con niños y mascotas.

Autonomía y cobertura para viviendas completas

En cuanto a autonomía, la Dyson PencilWash ofrece hasta 30 minutos de uso por carga, con batería intercambiable para ampliar el tiempo si se adquiere una adicional. El depósito de agua limpia es de 300 ml y permite limpiar hasta 110 m² en modo de baja hidratación, una superficie equivalente a un piso medio de cuatro habitaciones en España.

Dispone de dos modos de hidratación que permiten ajustar el nivel de agua en función del tipo de suelo o la suciedad. No es lo mismo limpiar una mancha reciente que dar un mantenimiento ligero diario, y este control ayuda a optimizar tanto el consumo de agua como el tiempo de secado.

Junto al dispositivo, la marca propone la solución Dyson 02 Probiotic, formulada específicamente para sus equipos de limpieza húmeda. Se trata de una fórmula sin espuma, con probióticos naturales y sin químicos agresivos, pensada para mantener en buen estado tanto los rodillos como el interior del aparato.

Disponibilidad y precio en España

La Dyson PencilWash está disponible desde hoy en España a través de la web oficial y en tiendas físicas de la marca, con un precio recomendado de 349 euros. Dyson amplía su catálogo de limpieza más allá de las aspiradoras tradicionales y refuerza su apuesta por soluciones compactas, ligeras y centradas en la higiene real del hogar.