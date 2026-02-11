Bad Bunny hace historia en el Halftime Show de la Super Bowl LX de Apple Music y dispara sus escuchas en todo el mundo

La actuación de Bad Bunny en el Halftime Show de la Super Bowl LX de Apple Music no fue solo un espectáculo musical. Fue, sobre todo, un acontecimiento cultural medido al segundo, con datos que confirman hasta qué punto el artista puertorriqueño domina la conversación global cuando se sube a un escenario de este calibre. Desde el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium, su impacto se dejó notar de inmediato en plataformas como Apple Music y Shazam.

La actuación, que contó además con colaboraciones estelares como Lady Gaga y Ricky Martin, logró algo que no está al alcance de muchos artistas: convertir el descanso de la Super Bowl en un evento musical con recorrido propio más allá del directo televisivo.

La rueda de prensa más vista de la historia del Halftime Show

Uno de los datos más llamativos llegó pocas horas después. La rueda de prensa posterior al Halftime Show de la Super Bowl LX de Apple Music se convirtió en la más vista en la historia del evento. En apenas 48 horas, los contenidos relacionados superaron los 63 millones de visualizaciones, sumando la retransmisión en directo y los clips compartidos en redes sociales. Una cifra que da buena medida del interés generado y del seguimiento global del artista.

Este récord no es menor si se tiene en cuenta que, tradicionalmente, la rueda de prensa suele quedar en un segundo plano frente al propio espectáculo. En este caso, el interés se mantuvo e incluso creció tras bajarse del escenario.

Las escuchas se multiplican tras el descanso

El efecto inmediato del Halftime Show se reflejó con claridad en Apple Music. Justo después del descanso, las escuchas de Bad Bunny se multiplicaron por siete. Canciones como «DtMF», «BAILE INoLVIDABLE» y «Tití Me Preguntó» lideraron las reproducciones, confirmando que muchos espectadores acudieron directamente a la plataforma para revivir o descubrir su música.

«BAILE INoLVIDABLE» fue, además, la canción más escuchada tras el show, seguida de «DtMF», «Tití Me Preguntó», «Moscow Mule» y «Vete». Un top que combina temas recientes con otros ya consolidados en su discografía.

Un impacto mundial que va más allá del público latino

Los datos compartidos por Apple Music muestran también un crecimiento notable en países de habla no hispana. Tras el lanzamiento del tráiler oficial del Halftime Show, las escuchas de «BAILE INoLVIDABLE» aumentaron un 54 % en Estados Unidos y un 36 % a nivel global. Canadá, Reino Unido y Brasil registraron subidas especialmente significativas, lo que refuerza la dimensión internacional del artista.

También crecieron de forma muy destacada las visualizaciones de la letra del tema, con incrementos de hasta un 119 % en Estados Unidos. La canción llegó al número uno en la lista de música latina en ese país y entró en el top 10 en nueve ciudades estadounidenses, con subidas especialmente fuertes en Chicago y Houston.

Shazam confirma el fenómeno Bad Bunny

El comportamiento en Shazam terminó de redondear el impacto del Halftime Show de la Super Bowl LX de Apple Music. Desde que se anunció su participación, Bad Bunny se convirtió en el artista de habla no inglesa cuyas letras se consultaron más veces en la plataforma, con Estados Unidos como principal mercado.

El día del lanzamiento del tráiler oficial, los descubrimientos de «BAILE INoLVIDABLE» crecieron un 130 % respecto a la media de la semana anterior. El tema alcanzó además su mejor posición en el top estadounidense de Shazam desde febrero de 2025, confirmando que el efecto Super Bowl sigue siendo uno de los mayores amplificadores musicales del planeta.