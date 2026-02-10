YouTube Music empieza a cobrar por algo que siempre fue gratis: las letras de las canciones
El cambio ha llegado y su impacto es inmediato para cualquiera que utilice YouTube Music de forma habitual. Ahora, acceder a las letras de las canciones, una función básica para muchos oyentes, exige tener una suscripción activa. Quien use la versión gratuita se encuentra ahora con la letra bloqueada o directamente inaccesible, acompañada del habitual mensaje que invita a pasarse a Premium.
YouTube Music restringe una función básica
Hasta ahora, consultar las letras de las canciones en YouTube Music era algo tan normal como pausar un tema o saltar al siguiente. No era una prestación exclusiva ni una ventaja diferencial, sino una parte más de la experiencia. El nuevo escenario cambia esa lógica, la música sigue sonando, pero la información que la acompaña desaparece si no se paga. Para el usuario gratuito, el servicio se vuelve más limitado sin que haya cambiado el precio, porque la letra era algo que ya formaba parte del día a día.
Google vuelve a tensar el modelo freemium
Se trata de una estrategia cada vez más reconocible de Google, reducir poco a poco lo que ofrece gratis para empujar al usuario hacia la suscripción. El problema es que no se trata de una función costosa en términos técnicos ni de una novedad avanzada, sino de contenido textual que ya estaba integrado en la plataforma. Cuando se empieza a cobrar por elementos que el usuario percibe como básicos, la sensación no es de mejora, sino de recorte.
Qué ofrecen otras plataformas con las letras
La comparación es inevitable. En servicios como Spotify, las letras siguen estando disponibles sin necesidad de pagar, con integración directa mientras suena la canción. Lo mismo ocurre en Apple Music, donde las letras sincronizadas forman parte del servicio estándar. La decisión de YouTube Music deja al descubierto una diferencia clara en la filosofía de producto, más centrada en cerrar funciones que en enriquecer la experiencia gratuita.
Por qué este cambio molesta más de lo que parece
Las letras de las canciones no son un simple adorno. Sirven para cantar, para entender mejor un tema en otro idioma, para seguir una estrofa concreta o para descubrir qué dice exactamente esa canción que llevas años escuchando mal. Quitar esa opción afecta directamente al uso cotidiano y rompe una costumbre muy asentada. Por eso, aunque sobre el papel parezca un cambio menor, en la práctica se percibe como una pérdida real.
Un aviso para el futuro de YouTube Music
La decisión de hacer de pago las letras de canciones en YouTube Music lanza un mensaje claro sobre hacia dónde se dirige el servicio. El modelo gratuito sigue existiendo, pero cada vez con menos incentivos para quedarse en él. Para algunos usuarios será el empujón definitivo hacia Premium; para otros, una razón más para plantearse alternativas. En cualquier caso, el movimiento no pasa desapercibido y deja la sensación de que lo que hoy es gratis mañana puede no serlo, incluso cuando hablamos de funciones que parecían intocables.
