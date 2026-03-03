ZTE en el MWC 2026 pisa fuerte con móviles gaming extremos, plegables y una IA que actúa por ti

Alcanzado el ecuador del MWC 2026, ZTE articula su propuesta en torno a tres marcas, ZTE, Nubia y RedMagic. Atila Demai, Marketing Manager de ZTE España, repasa los productos que más están llamando la atención en esta edición, el auge del gaming accesible, la evolución de sus plegables y el salto hacia una IA agéntica que actúa directamente sobre las aplicaciones del usuario.

Pregunta.- ¿Qué está mostrando ZTE este año en el MWC y cómo se estructura vuestra propuesta?

Respuesta.- Este año, como siempre, traemos nuestras tres marcas: ZTE, Nubia y RedMagic. En la parte de RedMagic tenemos nuestro flagship que lanzamos en diciembre pasado, hace dos meses, con la primera refrigeración líquida del mercado en un móvil comercial. También con gatillos laterales y ventilador, como siempre hemos hecho con RedMagic. Actualmente es el móvil más potente del mercado, no porque lo digamos nosotros, sino porque en Antutu es el número 1 desde que salió hasta el día de hoy.

P.- ¿Cómo estáis trasladando esa experiencia gaming a precios más accesibles?

R.- Dentro de Nubia tenemos la serie Neo, que sería el hermano pequeño de RedMagic. Son todas especificaciones de gaming, pero a un precio mucho más accesible. Este año tenemos el Neo 5 GT, con gatillos de 550 hercios, prácticamente cero delay entre el toque y la respuesta. El módulo de cámara es liso para poder jugar sin interferencias y hemos incorporado por primera vez en la gama Neo un ventilador físico. Traemos especificaciones de gama flagship en un móvil que va a estar en torno a los 400 euros. Lleva MediaTek 7400, pantalla 1.5K a 144 hercios. Son especificaciones que no se habían visto en ese punto de precio.

P.- También habéis presentado un modelo de gran formato dentro de esa familia.

R.- Sí, el Neo 5 Max es la misma serie, pero con una pantalla de 7,5 pulgadas, que recuerda a las antiguas phablets. Lo ofrecemos también en bundle con un joystick que se conecta por USB-C. El móvil detecta el mando y preconfigura los puntos de toque según los principales juegos, aunque se puede personalizar para cualquier título.

P.- ¿Qué papel juega el diseño ultrafino dentro de vuestra estrategia?

R.- El año pasado lanzamos el Nubia Air y este año presentamos el Nubia Air 2 y la versión Pro. Es un factor de 5,9 milímetros que nos ha funcionado. Mucha gente pregunta por este tipo de formato y hemos mantenido una batería estándar de 5.000 mAh, que no se había visto en este grosor. Pantalla de 144 hercios, 1.5K AMOLED y precio por debajo de los 400 euros. Es un móvil ultra slim con especificaciones de un punto de precio superior.

P.- ZTE fue pionera en cámara bajo pantalla. ¿Qué evolución habéis logrado?

R.-Tenemos el Z80 Ultra, con la cámara selfie debajo de la pantalla. Es nuestra sexta generación. Fuimos la empresa que patentó la tecnología Under Display Camera y ahora es prácticamente imperceptible. La primera generación se notaba un poco, pero después de seis años ya no se aprecia.

P.- Los plegables también están presentes en vuestro stand. ¿Cuál es vuestra propuesta aquí?

R.- Estamos presentando nuestro primer fold, el Nubia Fold, con 8 pulgadas interiores y 6,9 pulgadas de pantalla exterior. Está disponible en Japón y queremos traerlo a Europa a finales de este año. También la nueva generación del flip, el Nubia Flip 3, con pantalla exterior completa de 4 pulgadas totalmente operativa. Integra toda la nueva IA que lanzamos este año, como traducción simultánea en llamada en más de 44 idiomas. La serie Flip se ha caracterizado por ser de los plegables más asequibles del mercado. El Flip ronda los 650 euros al cambio y el Fold unos 990 euros, rompiendo la barrera psicológica de las cuatro cifras.

P.- ¿Qué es lo que más está llamando la atención en el stand?

R.- Tenemos nuestros mejores modelos, como RedMagic número 1 en Antutu, pero lo que más llama la atención es la mascota IMOOCHI. Es una mascota virtual que detecta emociones e interactúa durante el día. Reconoce la voz de su dueño y puede detectar si estás más triste o más tranquilo. Tiene zonas de toque y responde de diferentes formas. A lo largo del día va escribiendo un diario y por la noche envía un resumen al móvil. Tiene siete personajes con distintas personalidades y se lanza en China el mes que viene en torno a los 350 euros. Aunque parece un producto infantil, hay un boom entre personas de 20, 30, 40 o 50 años que la usan incluso en su setup de trabajo.

P.- En el ecuador del Mobile, ¿qué balance haces y cómo están respondiendo los gamers?

R.- El año pasado lanzamos el Neo 3 GT y se vendió un 150% más que la generación anterior. Este año hemos traído tres versiones del Neo, el GT, el Max y el Neo 5 básico, en respuesta a ese incremento. Somos los únicos en el mercado que estamos apostando por el gaming no solo en gama alta con RedMagic, sino también en puntos de precio donde damos especificaciones que el cliente final no había visto nunca.

P.- ¿Qué nos puedes contar del Nubia M153?

R.- Es el primer móvil del mercado con una IA agéntica de verdad. Accede a aplicaciones de terceros y puede hacer el trabajo por ti mientras tú haces otra cosa. Le puedes decir que tienes hambre y, según la hora, la ubicación y tus gustos anteriores, entra en otras aplicaciones como Uber Eats y empieza a operar.

Mientras tanto tú puedes seguir usando el móvil y en cualquier momento revisar lo que está haciendo. También puede activar el modo vacaciones en Teams, configurar respuestas automáticas en Gmail o descargar apps desde la Play Store si no las tienes. Se lanzó en China en diciembre para techies y se agotó en menos de una hora. Es una colaboración exclusiva con Doubao, la IA de ByteDance.