Amazon acelera como nunca sus envíos en España y bate su récord histórico de entregas rápidas

La velocidad en las compras online se ha convertido en un factor decisivo para los consumidores, y Amazon acaba de demostrar hasta qué punto ha elevado el listón. La compañía ha cerrado 2025 como el año con más entregas rápidas de su historia en España, con más de 190 millones de productos entregados el mismo día o al siguiente. Una cifra que refleja un cambio profundo en la forma en la que compramos y organizamos nuestro día a día, especialmente entre los usuarios Prime.

Amazon bate su récord de entregas rápidas en España

El dato no es menor. Nunca antes Amazon había gestionado un volumen tan alto de pedidos exprés en nuestro país. Este crecimiento confirma que la rapidez en la entrega ha pasado de ser un valor añadido a convertirse en un elemento prácticamente imprescindible para muchos usuarios, que ya no conciben la compra online sin plazos ajustados.

Para los clientes Prime, este modelo también tiene un impacto económico directo. Durante 2025, los usuarios Prime en España ahorraron una media de 120 euros en envíos rápidos y gratuitos, una cantidad que supera ampliamente el coste anual de la suscripción. Un argumento de peso para entender por qué este servicio sigue ganando protagonismo.

La entrega rápida como aliada contra la falta de tiempo

El auge de la entrega rápida está estrechamente ligado al ritmo de vida actual. Las agendas van llenas y cada vez cuesta más encontrar tiempo para las tareas cotidianas. En este contexto, recibir un pedido en horas, o incluso el mismo día, se convierte en una herramienta práctica para mantener la rutina bajo control.

Para más de la mitad de los españoles, la entrega rápida permite evitar recados de última hora. Y cuando surge una urgencia, la mayoría recurre directamente a este tipo de envíos como primera solución. La clave no está solo en la comodidad, sino en el tiempo que se gana para otras actividades: descansar, pasar tiempo con la familia, practicar deporte o desconectar.

Qué compran los españoles cuando quieren recibirlo ya

Los hábitos de consumo también ayudan a entender este fenómeno. Los productos más solicitados con entrega rápida en España son, sobre todo, los que forman parte del día a día. Artículos del hogar y de despensa lideran la lista, seguidos por tecnología y productos de belleza y cuidado personal.

En el caso de las familias con niños, la rapidez cobra todavía más importancia. Alimentación, ropa o juguetes son categorías en las que los imprevistos son frecuentes, y donde recibir un pedido en pocas horas puede marcar la diferencia a la hora de organizar la jornada.

Entrega hoy y pedidos en el mismo día

Durante 2025, millones de clientes Prime en España utilizaron el servicio de entrega en el mismo día, disponible ya en 16 ciudades. Este sistema permite recibir los pedidos en casa, en puntos de recogida o en taquillas inteligentes, adaptándose a distintos horarios y necesidades.

Entre los artículos más demandados con esta modalidad destacan productos básicos como toallitas de bebé o leche en polvo, junto a dispositivos tecnológicos populares como reproductores multimedia o lectores electrónicos.

Amazon Fresh y la compra de supermercado sin esperas

La apuesta por la rapidez también se extiende a la compra de alimentación. A través de Amazon Fresh, disponible en varias grandes ciudades, los usuarios pueden hacer la compra del supermercado y recibirla el mismo día en la franja horaria que elijan. Una opción pensada para quienes buscan ahorrar tiempo sin renunciar a planificar sus menús con antelación.

Cómo consigue Amazon acelerar aún más las entregas

Detrás de estos tiempos de entrega hay un importante trabajo logístico. Una de las claves está en almacenar los productos más demandados cada vez más cerca de los clientes, reduciendo los kilómetros que recorren los pedidos y los pasos intermedios hasta llegar a su destino.

También influye la optimización del inventario y de los sistemas de gestión en los centros logísticos. Identificar qué productos se venden más y colocarlos en zonas de preparación rápida permite acortar el tiempo desde que se realiza el pedido hasta que sale en reparto.