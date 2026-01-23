El chatbot de Siri será el gran salto de Apple con iOS 27

Apple se prepara para dar un giro importante a uno de sus servicios más reconocibles. La compañía trabaja en una versión completamente renovada de Siri que llegará con iOS 27 y que convertirá al asistente en un auténtico chatbot de Siri, capaz de mantener conversaciones naturales y realizar tareas mucho más complejas que hasta ahora.

Este cambio supone un paso clave en la estrategia de Apple para reforzar su posición en el terreno de la inteligencia artificial, un ámbito en el que hasta ahora había avanzado con más cautela que sus principales competidores.

Siri pasará de asistente a sistema conversacional

Hasta hoy, la asistente ha estado enfocada principalmente a responder órdenes concretas: poner una alarma, enviar un mensaje, reproducir música o resolver dudas sencillas. Con iOS 27, el chatbot de Siri cambiará radicalmente esa dinámica. La idea es que el usuario pueda interactuar con Siri como lo haría con un chatbot avanzado, manteniendo diálogos continuos, haciendo preguntas encadenadas y obteniendo respuestas mucho más elaboradas.

Según ha revelado el medio especializado MacRumors, esto permitirá a Siri entender mejor el contexto de una conversación, recordar lo que se ha dicho anteriormente y ofrecer respuestas más coherentes y útiles, tanto por voz como por texto.

Integración total en iOS, iPadOS y macOS

Uno de los aspectos más relevantes del chatbot de Siri es su integración directa en el sistema operativo. No se tratará de una app independiente, sino de una evolución del propio asistente que estará presente en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. Siri será capaz de interactuar con el contenido que el usuario tenga en pantalla, resumir documentos, analizar archivos, generar textos e incluso ayudar a crear imágenes o gestionar información dentro de aplicaciones del ecosistema Apple, como Fotos, Mail o Mensajes.

Un proyecto interno con nombre en clave

Apple estaría desarrollando internamente este nuevo Siri bajo el nombre en clave “Campos”. Aunque en las fases iniciales se ha probado como una aplicación separada, la intención final es que el chatbot de Siri forme parte del sistema y se active de la misma forma que hoy, ya sea mediante el comando de voz o desde el botón del dispositivo.

Además, se espera que los usuarios puedan escribir directamente a Siri, algo que reforzará ese planteamiento de chatbot y ampliará las posibilidades de uso en entornos donde hablar no sea la mejor opción.

Apple acelera su apuesta por la inteligencia artificial

La decisión de convertir a Siri en un chatbot llega en un momento clave. El auge de herramientas como ChatGPT o Gemini ha cambiado la percepción de lo que los usuarios esperan de un asistente digital. Apple, que en un principio había evitado apostar claramente por este formato, parece haber ajustado su estrategia para no quedarse atrás.

De hecho, la compañía ya ha reconocido colaboraciones con terceros para potenciar sus capacidades de IA, siempre manteniendo su discurso habitual sobre privacidad y control de los datos del usuario.

El chatbot de Siri es muy necesario

Todo apunta a que el chatbot de Siri será la gran novedad de iOS 27 y uno de los anuncios más destacados de la WWDC. Más allá de funciones concretas, el verdadero cambio estará en la forma en que los usuarios se relacionan con sus dispositivos Apple, con una experiencia mucho más conversacional, contextual y cercana.

Si Apple logra integrar esta tecnología de forma natural en su ecosistema, Siri podría dejar atrás su imagen de asistente limitado y convertirse en una herramienta central del día a día digital.