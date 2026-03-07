Por qué te salen mal las fotos con el móvil (y cómo evitar los errores más comunes)

Los móviles actuales tienen cámaras capaces de hacer fotos realmente buenas. De hecho, muchos modelos incorporan sensores de alta resolución, modos nocturnos avanzados y procesamiento con inteligencia artificial. Sin embargo, a pesar de toda esa tecnología, muchas fotos con el móvil siguen saliendo mal. El problema casi nunca está en el teléfono, sino en pequeños errores que cometemos al utilizarlo. Con unos cuantos cambios en la forma de usar la cámara del móvil, las fotos pueden mejorar de forma notable.

No prestar atención a la luz

La luz es uno de los factores más importantes en cualquier fotografía. Incluso con la mejor cámara del mundo, una mala iluminación puede arruinar una imagen.

Uno de los errores más habituales es hacer fotos con el sol de frente o con una iluminación muy dura. Esto provoca sombras poco favorecedoras, zonas quemadas o caras demasiado oscuras. También ocurre lo contrario: hacer fotos en lugares con poca luz sin tener en cuenta cómo afectará a la imagen.

Siempre que sea posible, conviene buscar luz natural suave. Por ejemplo, cerca de una ventana o en exteriores cuando el sol no es demasiado fuerte. Ese simple gesto puede mejorar muchísimo las fotos con el móvil.

Disparar sin pensar en la composición

Otro error frecuente es sacar el móvil, apuntar rápidamente y disparar sin pensar en cómo está organizada la escena. Muchas fotos fallan simplemente porque el encuadre no está bien planteado.

A veces el sujeto queda demasiado lejos, aparece demasiado espacio vacío o hay elementos molestos en el fondo que distraen la atención. Basta con moverse un poco, acercarse o cambiar ligeramente el ángulo para mejorar mucho la imagen.

La regla de los tercios, que divide la pantalla en nueve partes, es un recurso sencillo que suele funcionar bien. Muchos móviles incluso permiten activar esta cuadrícula en la app de cámara.

No tocar nunca los ajustes de la cámara

La mayoría de usuarios utiliza siempre el modo automático de la cámara. Esto funciona bastante bien en muchas situaciones, pero no siempre es la mejor opción.

Por ejemplo, tocar la pantalla para ajustar el enfoque o la exposición puede cambiar completamente el resultado de una foto. Los móviles también permiten modificar parámetros como el brillo, el balance de blancos o el modo HDR. Toquetear un poco la aplicación de fotografía del móvil puede ayudar a entender mejor cómo funciona la cámara y a sacar más partido al dispositivo.

Tener la lente sucia

Puede parecer algo obvio, pero ocurre constantemente. El móvil pasa el día en bolsillos, mochilas o sobre la mesa, y eso hace que la lente de la cámara se ensucie con facilidad. Una pequeña huella o una capa de polvo pueden provocar fotos menos nítidas, con reflejos extraños o con una especie de neblina en la imagen. Antes de hacer una foto importante, conviene limpiar la lente con un paño suave o incluso con la camiseta. Es un gesto rápido que muchas veces marca la diferencia entre una foto mediocre y una imagen mucho más clara.

Abusar del zoom digital

Muchos usuarios utilizan el gesto de pellizcar la pantalla para acercar la imagen. El problema es que en muchos móviles ese zoom es digital, lo que significa que la cámara simplemente recorta la imagen.

El resultado suele ser una foto con menos calidad y menos detalle. Siempre que sea posible, es mejor acercarse físicamente al sujeto o utilizar el objetivo telefoto si el móvil lo incorpora.

No inspirarse en otras fotografías

La fotografía también es una cuestión de observar. Muchas personas hacen fotos de manera automática sin fijarse en cómo fotografían otros usuarios que tienen buen ojo.

Hoy es muy fácil encontrar inspiración en redes sociales, en galerías de fotografía o incluso en cuentas especializadas en fotografía móvil. Analizar cómo están hechas esas imágenes ayuda a entender la luz, el encuadre o el momento adecuado para disparar. Mirar cómo trabajan otros fotógrafos puede cambiar por completo la forma en la que hacemos fotos con el móvil.

Mover el móvil al disparar

Otro error muy común es pulsar el botón de disparo mientras el móvil se mueve. Esto puede provocar fotos ligeramente borrosas, especialmente cuando hay poca luz. Mantener el teléfono firme durante un segundo antes y después de disparar ayuda a evitar ese problema. También es útil apoyar el móvil en una superficie o utilizar ambas manos para estabilizarlo.

Con pequeños cambios como estos, la calidad de las fotos con el móvil puede mejorar mucho. La tecnología ayuda, pero la forma en la que utilizamos la cámara sigue siendo la clave para conseguir buenas imágenes.