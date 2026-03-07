El Atlético le gana el primer asalto a la Real Sociedad

Cuando Simeone echó un vistazo al banquillo, ahí estaba la victoria. En el tacón de Griezmann y el pie y cabeza de Nico. Entraron en el segundo acto y echaron el telón a la función. Lo necesitaban ambos. El primero para acallar los cantos de sirena provenientes de Estados Unidos y el segundo para dar un golpe encima de la mesa. ‘Aquí también estoy’, pareció decir al aprovechar sus primeros minutos en casi un mes. Se mantiene en pie (3-2) el Atlético tras el primer asalto; el segundo —el definitivo— será dentro de un mes en Sevilla con metal en juego. El trago

En ocasiones el fútbol se convierte en boxeo. En un combate a ver quién da el último golpe y quién resiste en pie. El de este sábado en el Metropolitano fue uno de esas veladas en el que dos púgiles se baten a puñetazo limpio. Dos veces golpeó el Atlético —antes de la mencionada y definitiva de Nico— y sendas respuestas ofreció la Real Sociedad. Sorloth, al que le gusta meter el dedo en el ojo a su ex equipo, dio el primer golpe; Soler replicó de inmediato y la secuencia volvió a reproducirse en el segundo acto en forma de déjà vu y con Nico y Oyzarzabal como protagonistas.

El trago de Liga nada tuvo que ver con lo que espera para la Copa en Sevilla. Simeone y Matarazzo agitaron sus cocteleras en busca de sabores frescos. De unos con piernas y pulmones con batería, que no se hubieran quedado sin jugo entre semana con la Copa del Rey. Simeone únicamente mantuvo a cinco jugadores respecto al once que sobrevivió en Barcelona. Los mismos que Matarazzo. La Liga ahora mismo estorba más que aporta al Atlético, lejos de la cabeza y sin rivales por el retrovisor que pongan en peligro los puestos Champions, pero el de este sábado era un ensayo antes de la función general de la Copa del Rey.