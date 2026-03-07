Atlético-Real Sociedad: simulacro de final

«Real Sociedad», responde Simeone cuando le cuestionan por el futuro de Griezmann. «Real Sociedad», repite. Real, Real, Real y recontra Real. Este sábado la Real Sociedad visita al Atlético y poco menos de dentro de siete semanas, ambos se volverán a citar en Sevilla para la final de Copa del Rey. Caprichos del calendario futbolístico. El de este sábado (18:30 horas) es un chupito antes del trago. La defensa del Atlético de los puestos Champions para la temporada que viene y también un simulacro de final.

Será a medias, pues ambos equipos harán rotaciones para distribuir esfuerzos tras sellar sus respectivos billetes a la final de Copa hace unos días. Antes de pugnar por alzarse como campeón de Copa, undécima para colchoneros y cuarta para los blanquiazules, tienen ante sí cinco partidos de Liga para continuar afianzando sus respectivos objetivos. El Atlético encara esta cita como antesala de la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham del próximo martes, mientras que la Real Sociedad quiere seguir al alza con Matarazzo.

Se espera que Simeone repita la fórmula de anteriores jornadas y ponga en liza un equipo encabezado por la ‘unidad B’ dando descanso a jugadores importantes como Marcos Llorente, Marc Pubill, Giuliano Simeone o Julián Álvarez. Por tanto, la zaga rojiblanca estará comandada previsiblemente por José María Giménez, Robin Le Normand y Clément Lenglet, con el canterano Julio Díaz de nuevo en el lateral izquierdo, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas en la medular, y arriba apunta a ser de la partida Alexander Sorloth, enrachado en este 2026.

A la efectividad del noruego se agarran los colchoneros, que necesitan consolidar la tercera plaza clasificatoria ahora mismo con los mismos puntos que el Villarreal. No se pueden permitir más traspiés en el campeonato liguero tras un final de enero y principio de febrero dubitativo con un empate y dos derrotas que iniciaron una pequeña crisis en el equipo, sosegada con el buen papel en las otras dos competiciones restantes.

Precisamente, el debut del estadounidense se produjo ante el Atlético en Anoeta a principios de año en un duelo que acabó 1-1 y que fue primera piedra en la reconstrucción del equipo, que rozó el descenso en el primer tercio de competición. Gracias a ‘Rino’ han adquirido solidez que faltaba a principio de temporada; desde su llegada, los vascos solo han perdido un único encuentro, en su visita al Estadio Santiago Bernabéu (4-1).

El ‘efecto Matarazzo’ llega al Metropolitano examinando su ambición por entrar en puestos europeos como gran aliciente tras estar esta campaña sin competición continental alguna. Además, uno de los debes del conjunto ‘txuri-urdin’ este curso es su poca agresividad en los partidos fuera de casa ante equipos de la parte alta de la tabla. Tanto el Real Madrid, como el Barcelona (2-1) y el Betis (3-1) han doblegado a los donostiarras en sus salidas ligueras. Atlético y Real Sociedad en Liga, simulacro para Copa.