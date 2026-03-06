Simeone hace oídos sordos: «¿Críticas por cómo pasamos a la final en Copa? Seguimos nuestro camino»

Vuelve el Atlético de Madrid a la cotidianidad tras el amago de hundimiento en Copa del Rey. Los de Simeone firmaron un ejercicio de supervivencia ante el Barcelona para hacer bueno el resultado de la ida y sellar el billete a la final de Copa del Rey. El juego rojiblanco, hundido en su campo y sin apenas contragolpes, fue objeto de crítica. El cómo y las formas. Este sábado se enfrenta en Liga a la Real Sociedad, precisamente el rival por el título en Copa del Rey.

«Soy respetuoso con todo lo que se dice, pero nosotros seguimos en nuestro camino», aseguró Simeone cuando fue preguntado por las críticas de su planteamiento. En la final espera la Real, como este sábado en Liga. «No creo que variemos mucho en la forma, sí se notará el esfuerzo de la Copa, pero la final será diferente por ser una final. Compiten muy bien desde que llegó un entrenador con el que solo han perdido un partido. Y con gente joven que lo está haciendo muy bien», añadió.

Al Atlético le espera un calendario intenso durante el próximo mes y medio. Octavos de final de Champions, derbi ante el Real Madrid en Liga y final de Copa del Rey. «Los jugadores están acostumbrados a competir y jugar partidos seguidos, habrá un estadio con un ambiente increíble, la gente está contenta por ese pase a la final, porque el equipo está peleando en Champions y en La Liga necesitamos seguir creciendo, esperemos que podamos responder a ese ambiente», explicó Simeone.

El Cholo también habló sobre el eje de su defensa. «Hancko ha llegado como imaginábamos, ya lo quisimos la temporada pasada y no pudo ser. Tuvo tiempo y paciencia para trabajar, ya fuera como central o como lateral. Ha competido muy bien con sus compañeros y le ha dado al equipo cosas importantes, tiene una gran responsabilidad en lo que hace y una humildad increíble. ¿Giménez? Lo vengo comentando desde hace bastante: necesitamos de todos, cuando se acerca el final de temporada y tienes la suerte de competir, aún es más grande la importancia de todos en la plantilla. No voy a variar ese pensamiento y la importancia que tienen todos», dijo Simeone.

El último partido liguero lo completó Julio Díaz, canterano que originó el agónico gol del triunfo. «No hay que apurarse, hizo un gran debut, con mucha ilusión, ganas de crecer y humildad para trabajar. Tiene cosas buenas, como hizo en Oviedo, esperamos que siga ayudándonos y si no seguirá con el B para que no pierda el ritmo de juego», finalizó Simeone.