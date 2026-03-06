RobotPhone: así es la curiosa colaboración entre ARRI y HONOR que hemos visto en el MWC 2026

En el MWC 2026 hemos visto muchos conceptos llamativos relacionados con inteligencia artificial, fotografía móvil y nuevas formas de grabar vídeo, pero uno de los experimentos más curiosos ha sido el RobotPhone. Se trata de una colaboración entre HONOR y ARRI que mezcla robótica, tecnología cinematográfica y smartphones para mostrar hasta dónde puede llegar la grabación con un teléfono cuando se combina con herramientas propias del cine profesional.

Un móvil convertido en cámara de cine robotizada

La idea detrás de RobotPhone es relativamente sencilla, aunque el resultado llama bastante la atención. En la demostración, el smartphone se coloca en un brazo robótico de precisión similar a los que se utilizan en rodajes de cine o en grabaciones publicitarias. Este sistema permite mover la cámara con una exactitud milimétrica y repetir exactamente el mismo movimiento tantas veces como sea necesario.

Los brazos robóticos de este tipo se utilizan habitualmente en producciones audiovisuales para realizar movimientos de cámara complejos que serían muy difíciles de ejecutar manualmente. Permiten, por ejemplo, rodear un objeto a gran velocidad, repetir exactamente la misma trayectoria o sincronizar el movimiento de cámara con otros elementos de la escena.

En el caso de RobotPhone, lo interesante es que en lugar de una cámara de cine tradicional se utiliza un smartphone. El robot ejecuta el movimiento programado mientras el teléfono se encarga de grabar el vídeo y procesar la imagen en tiempo real.

Este tipo de configuraciones permite obtener planos muy llamativos. Por ejemplo, el brazo puede moverse alrededor de un producto mientras este gira sobre una plataforma, o seguir un movimiento con una precisión total. También es posible repetir la misma toma varias veces para conseguir diferentes efectos visuales o ajustes de iluminación.

Por qué ARRI se ha aliado con HONOR

La participación de ARRI en este proyecto resulta especialmente significativa. Esta empresa alemana es una de las referencias mundiales en el sector del cine profesional, y sus cámaras se utilizan en numerosas producciones cinematográficas y televisivas de gran presupuesto.

La colaboración con HONOR tiene un componente claramente demostrativo. La idea es mostrar cómo la tecnología de los smartphones ha evolucionado hasta el punto de poder acercarse, al menos en determinados contextos, a técnicas de grabación propias del cine.

Hoy en día los móviles ya permiten grabar vídeo en resoluciones muy altas, con estabilización avanzada y sistemas de procesamiento de imagen cada vez más sofisticados. En proyectos pequeños, vídeos para redes sociales o contenidos digitales, muchos creadores utilizan directamente su teléfono como cámara principal.

El papel de la IA en las grabaciones

Otro de los elementos clave de RobotPhone es el papel que juega la inteligencia artificial en la captura de vídeo. Los smartphones actuales incorporan sistemas capaces de reconocer sujetos, ajustar la exposición automáticamente o mantener el enfoque incluso cuando el objeto se mueve dentro del encuadre.

Cuando estas funciones se combinan con un sistema robótico que ejecuta movimientos precisos, el resultado puede ser bastante espectacular. El robot se encarga de la coreografía de la cámara, mientras que el teléfono optimiza la imagen en tiempo real.

Esto permite crear tomas dinámicas sin necesidad de recurrir a equipos complejos. Para muchos creadores de contenido, este tipo de soluciones puede abrir nuevas posibilidades a la hora de grabar vídeos con un aspecto más profesional.

Una demostración de hacia dónde va el vídeo móvil

La fotografía móvil ya transformó la forma en la que millones de personas toman imágenes. El vídeo está siguiendo un camino parecido, con sensores cada vez más capaces, algoritmos de procesamiento avanzados y nuevas herramientas que facilitan la creación audiovisual.

Experimentos como el RobotPhone ayudan a imaginar un futuro en el que la frontera entre el vídeo profesional y el vídeo grabado con smartphone sea cada vez más difusa. Y aunque este sistema robótico se ha mostrado como un concepto, deja claro que el potencial de los móviles como herramienta creativa sigue creciendo año tras año.