Amazon rediseña la app Fire TV y convierte tu móvil en el mejor aliado del televisor

Amazon ha anunciado el rediseño de la app Fire TV, una actualización que empieza a desplegarse desde hoy en España y que irá llegando progresivamente a todos los usuarios durante las próximas semanas. La nueva versión no se limita a mejorar el aspecto visual: cambia la manera en la que interactuamos con el televisor y convierte el móvil en una herramienta mucho más potente dentro del ecosistema Fire TV.

La app Fire TV ahora mejor desde el móvil

Hasta ahora, millones de personas utilizaban la app como un simple mando a distancia de repuesto. Era útil para escribir más rápido con el teclado del móvil, navegar por los menús o salir del paso cuando el mando desaparecía entre los cojines del sofá. Sin embargo, este rediseño va un paso más allá y amplía sus posibilidades.

Con esta actualización, la app permite descubrir contenidos directamente desde el teléfono. Ya no es necesario estar delante del televisor para buscar qué ver. Desde el móvil se pueden consultar películas y series disponibles, descubrir recomendaciones y decidir con calma cuál será el próximo título.

Además, se integra de forma más profunda con la experiencia de Fire TV, ofreciendo una interfaz renovada que encaja con el nuevo diseño del sistema. La navegación resulta más coherente entre dispositivos y la sensación es la de estar utilizando una extensión natural del televisor en la palma de la mano.

Este cambio tiene una consecuencia clara: el entretenimiento deja de estar limitado al salón. Si alguien te recomienda una serie mientras estás fuera de casa, puedes buscarla en la app y añadirla a tu lista de seguimiento al instante, sin esperar a llegar al televisor.

Lista de seguimiento siempre actualizada

Una de las funciones más prácticas es la gestión de la lista de seguimiento desde cualquier lugar. La app Fire TV permite añadir y organizar contenidos para tenerlos listos cuando te sientes frente a la tele.

Este detalle, que puede parecer menor, soluciona una situación habitual, descubrir algo interesante en redes sociales o en una conversación y olvidarlo más tarde. Con la nueva versión, basta con unos segundos para guardarlo y asegurarte de que estará disponible cuando quieras verlo.

La sincronización es automática, por lo que cualquier cambio realizado desde el móvil se refleja en el televisor. Esa integración refuerza la idea de segunda pantalla real, no como complemento anecdótico, sino como parte central de la experiencia.

Reproducir contenidos directamente en el televisor

Otra de las novedades destacadas es la posibilidad de lanzar la reproducción de títulos en el televisor directamente desde la app. El móvil actúa como centro de control: eliges el contenido y lo envías a tu Fire TV sin necesidad de navegar con el mando tradicional.

Este sistema agiliza el proceso de búsqueda y reproducción, especialmente cuando se trata de escribir títulos largos o explorar catálogos amplios. El teclado del móvil y la pantalla táctil ofrecen una experiencia más rápida que el clásico desplazamiento con flechas.

Por supuesto, la app mantiene todas las funciones del mando a distancia, por lo que sigue siendo una solución completa para controlar el dispositivo. Volumen, navegación, botón de inicio o acceso rápido a contenidos continúan presentes, pero ahora acompañados de herramientas más avanzadas.

Un paso más en la evolución de Fire TV

El rediseño de la app Fire TV encaja dentro de la estrategia de Amazon de reforzar su ecosistema de entretenimiento. Se trata de añadir funciones además de integrar mejor el móvil y el televisor en una experiencia unificada.

El despliegue comienza en España y se completará en las próximas semanas, por lo que conviene revisar las actualizaciones disponibles en iOS y Android. Para quienes ya usan la app de forma habitual, el cambio será notable. Y para quienes solo la tenían como respaldo del mando, puede convertirse en una herramienta diaria.

La nueva app Fire TV redefine cómo interactuamos con él. Ahora el descubrimiento de contenidos, la organización y la reproducción pueden comenzar en cualquier lugar y continuar sin fricciones en casa.