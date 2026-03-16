GEEKOM A5 Pro 2026, un mini PC potente y silencioso que cabe en la palma de la mano

He tenido ocasión de probar a fondo el GEEKOM A5 Pro 2026, un equipo que llega en un momento donde la miniaturización tecnológica ya no es un experimento, sino una realidad consolidada. Este mini PC sigue esa tendencia cada vez más extendida de llevar un ordenador completo a un formato realmente reducido, permitiendo que la potencia que antes requería una torre pesada y ruidosa ahora quepa literalmente en un rincón del escritorio. La idea no es nueva, pero la evolución de los procesadores y del almacenamiento ha permitido que equipos de este tamaño puedan utilizarse sin problema como ordenador principal para trabajar, estudiar o consumir contenido multimedia de alta resolución.

Este modelo forma parte de la serie A de la marca, una familia que busca un equilibrio muy afinado entre rendimiento, eficiencia energética y precio. En lugar de apostar por hardware extremo que dispararía el calor y el ruido, GEEKOM ha preferido una configuración de vanguardia que cubre prácticamente cualquier tarea cotidiana. Tras haber pasado tiempo con él, especialmente durante sesiones intensas, la sensación es la de estar ante un equipo rápido, silencioso y extremadamente fácil de integrar en cualquier espacio de trabajo, por pequeño que sea.

Tabla de características

Modelo GEEKOM A5 Pro 2026 Procesador AMD Ryzen 5 7530U (6 núcleos / 12 hilos) Frecuencia máxima Hasta 4,5 GHz Memoria RAM 16 GB DDR4 3200 MHz (ampliable hasta 64 GB) Almacenamiento 1 TB SSD M.2 Gráficos AMD Radeon Graphics Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5 Gb Puertos USB-C, USB-A, doble HDMI 2.0, lector de tarjetas SD Salida de vídeo Doble monitor 4K Sistema operativo Windows 11 Pro (preinstalado) Dimensiones 11,2 × 11,2 × 3,6 cm

Un diseño compacto que sorprende al tenerlo en la mano

Una de las primeras cosas que llaman la atención es su diseño compacto, es realmente pequeño. Es inevitable compararlo con otras soluciones del mercado, incluso con referentes de la industria, pero aquí la marca ha conseguido un perfil todavía más contenido en altura. Cabe sin problemas en la palma de la mano y ocupa muchísimo menos espacio que cualquier torre tradicional o incluso que un ordenador portátil convencional cuando está abierto sobre la mesa. Esta reducción de volumen no es solo una cuestión estética; es una ventaja funcional para quienes tienen escritorios pequeños o desean mantener una estética limpia y despejada.

El acabado metálico es, sin duda, uno de sus puntos fuertes, el chasis transmite una sensación de robustez y calidad que se aprecia desde el primer contacto. No estamos ante el típico mini PC de plástico económico que suele inundar los grandes portales de venta online; aquí hay un trabajo de ingeniería de vanguardia y materiales que busca la durabilidad. El color y el rematado de los bordes le dan un aspecto premium que encaja tanto en una oficina elegante como en un setup doméstico minimalista. La rigidez de la estructura sugiere que los componentes internos están bien protegidos, algo vital si planeamos transportarlo con frecuencia en una mochila.

En la caja encontramos todo lo necesario para una puesta en marcha inmediata. El propio mini PC, el adaptador de corriente (que es bastante discreto, algo que se agradece para no llenar el suelo de cables), el cable HDMI, la documentación y un soporte VESA. Este último accesorio es especialmente interesante: permite atornillar el ordenador directamente a la parte trasera de la mayoría de monitores actuales. Al hacerlo, el ordenador desaparece de la vista, convirtiendo cualquier pantalla en una suerte de «todo en uno» pero con la ventaja de poder actualizar los componentes del PC cuando sea necesario. Es la solución ideal para recepciones, puntos de venta o simplemente para quienes odian ver cables colgando.

La distribución de puertos ha sido pensada para la comodidad diaria, en la parte frontal tenemos acceso rápido a un par de puertos USB para memorias externas o periféricos temporales y el botón de encendido. En la parte trasera se concentra el grueso de la conectividad, incluyendo los puertos HDMI, el USB-C y el puerto Ethernet de 2.5 Gb. Esta separación permite que los cables más gruesos y permanentes queden ocultos, manteniendo la limpieza visual del escritorio y reforzando ese concepto de diseño compacto que tanto se busca hoy en día. Además, cuenta con un lector de tarjetas SD en el lateral, un detalle que los fotógrafos y creadores de contenido agradecerán enormemente.

Rendimiento equilibrado para trabajo y uso diario

El GEEKOM A5 Pro monta un procesador AMD Ryzen 5 7530U acompañado de 16 GB de RAM DDR4, una combinación que en la práctica ofrece un rendimiento muy sólido para el tipo de equipo del que hablamos. En pruebas de rendimiento como Geekbench 6 se mueve alrededor de los 1.800 puntos en single-core y supera los 7.500 en multinúcleo, cifras que lo sitúan claramente por encima de muchos mini PC básicos del mercado. En el uso cotidiano eso se traduce en un sistema muy ágil: windows arranca en pocos segundos gracias al SSD NVMe de 1 TB, las aplicaciones se abren con rapidez y es perfectamente capaz de manejar varias tareas a la vez.

Benchmark Resultado aproximado Geekbench 6 (Single-core) ≈ 1.800 – 1.900 puntos Geekbench 6 (Multi-core) ≈ 7.200 – 7.800 puntos Cinebench R23 (Single-core) ≈ 1.400 – 1.500 puntos Cinebench R23 (Multi-core) ≈ 8.500 – 9.200 puntos Geekbench OpenCL (GPU Vega 7) ≈ 13.000 – 15.000 puntos SSD NVMe (lectura) ≈ 3.000 – 3.500 MB/s SSD NVMe (escritura) ≈ 2.500 – 3.000 MB/s

He puesto a prueba el equipo en escenarios de uso real para entender dónde están sus límites. En tareas habituales de oficina, el comportamiento es impecable, con varias pestañas en Chrome, varias hojas de cálculo de Excel de gran tamaño y aplicaciones de mensajería en segundo plano, el sistema no muestra signos de fatiga. Los 16 GB de RAM configurados en doble canal son clave aquí, permiten que la multitarea sea fluida y que el salto entre aplicaciones sea instantáneo, sin esas micro-pausas tan desesperantes en equipos de gama baja. La eficiencia del Ryzen 5 se nota especialmente cuando gestionas flujos de trabajo constantes sin picos de calor que obliguen a reducir la velocidad de reloj.

Incluso puede manejar edición de vídeo ligera o aplicaciones algo más exigentes, algo que no siempre se puede decir de equipos tan compactos. Navegar, trabajar con documentos, mantener videollamadas o editar imágenes de forma ocasional no supone ningún problema. Es importante tener claro el enfoque del equipo, no es una estación de trabajo pensada para renderizados 3D pesados o edición de vídeo en 8K, ni tampoco una máquina de gaming de alto nivel. Sin embargo, para ese amplio porcentaje de usuarios que necesitan un ordenador fiable, rápido y capaz de manejar el software de productividad actual, cumple con creces. Su gráfica integrada Radeon permite incluso jugar a títulos poco exigentes o juegos de hace unos años con ajustes medios, lo cual es un añadido interesante para los momentos de ocio.

El almacenamiento es un SSD de 1 TB que viene instalado de serie ofrece unas velocidades de lectura y escritura que garantizan un uso de archivos ágil. No hay tiempos de espera largos al abrir programas pesados como la suite de Adobe o entornos de desarrollo, lo que mejora drásticamente la experiencia de usuario diaria. La rapidez de acceso a los datos es uno de los pilares que definen a este equipo como una solución de vanguardia para el escritorio. Además, el hecho de que sea NVMe asegura que la transferencia de archivos grandes sea cuestión de segundos.

Un mini PC muy silencioso

Uno de los mayores miedos al comprar un ordenador pequeño es el ruido: al tener tan poco espacio para mover el aire, muchos mini PC terminan sonando como una pequeña turbina de avión en cuanto abres tres aplicaciones. GEEKOM ha solucionado esto con el sistema de refrigeración IceBlast 3.0, que es un ejemplo de diseño compacto eficiente. Han optimizado el flujo de aire interno para que los componentes críticos reciban ventilación directa sin necesidad de ventiladores a revoluciones extremas.

Lo que más sorprende es el silencio, durante la mayor parte del tiempo, especialmente en tareas de navegación o redacción de documentos, el ventilador es prácticamente inaudible. Incluso cuando le exiges un poco más, el sonido que emite es un siseo grave y constante, nada molesto. Para quienes trabajamos en entornos silenciosos o simplemente valoramos la paz mental de un escritorio sin ruidos mecánicos, este es un valor añadido fundamental. Es el tipo de equipo que puedes tener encendido en una mesita de noche o en un salón y olvidar por completo que está ahí.

Además del ruido, la gestión del calor es excelente: el chasis metálico ayuda a disipar parte de la temperatura y las rejillas laterales permiten un flujo de aire constante. Tras varias horas de uso intenso durante la mañana y la tarde del viernes, el equipo se mantiene tibio al tacto, pero lejos de niveles que puedan preocupar por el rendimiento o la integridad de los componentes internos. Esta estabilidad térmica asegura que el procesador pueda mantener sus frecuencias máximas durante más tiempo, evitando el molesto thermal throttling que afecta a otros mini ordenadores del mercado. Es, en definitiva, una máquina que sabe pasar desapercibida mientras entrega toda su potencia.

Conectividad máxima y preparada para varios monitores

La conectividad es, posiblemente, el apartado donde este GEEKOM A5 Pro 2026 saca más pecho frente a la competencia de su rango de precio. Empezando por el apartado inalámbrico, el soporte para Wi-Fi 6 asegura una estabilidad de conexión notable, algo que he podido comprobar durante videollamadas largas donde la latencia es crítica. El Bluetooth 5.2 también facilita la conexión de teclados, ratones y auriculares sin necesidad de ocupar puertos USB con dongles adicionales, manteniendo la estética de diseño compacto sin cables innecesarios. La cobertura es excelente, incluso cuando el router se encuentra en otra habitación.

la inclusión de un puerto Ethernet de 2.5 Gb es una declaración de intenciones, está preparado para las redes de fibra óptica más rápidas de la actualidad y para trabajar de forma ágil con servidores NAS locales. Si sueles mover archivos pesados por red, este puerto marca una diferencia abismal frente al estándar Gigabit tradicional. En cuanto a la salida de vídeo, contar con doble HDMI 2.0 permite montar una configuración de dos monitores 4K de forma nativa a 60Hz. Para cualquier profesional que trabaje con grandes bases de datos, código o simplemente necesite tener muchas ventanas a la vista, esta capacidad es un salto de productividad enorme.

Gracias a su diseño y este abanico de conexiones, también se perfila como un equipo ideal para otros usos: puede ser el centro de entretenimiento definitivo para el salón, conectado a una televisión 4K para reproducir contenido en streaming con la versatilidad de un sistema operativo completo, o incluso configurarse como un pequeño servidor doméstico de bajo consumo que esté encendido las 24 horas del día. También es perfecto para cartelería digital o para ser el cerebro de un sistema de domótica avanzado. Es una versatilidad que solo se consigue con una ingeniería de vanguardia.

Un mini PC pensado para durar años

Aunque de fábrica llega con una configuración muy equilibrada (16 GB de RAM y 1 TB de SSD), el sistema permite crecer: es posible ampliar la memoria RAM hasta los 64 GB, algo que hoy parece excesivo para el usuario medio pero que dentro de unos años podría ser la norma para mover sistemas operativos y aplicaciones más pesadas. Lo mismo ocurre con el almacenamiento, con soporte para hasta 3 TB en total combinando diferentes ranuras. Permitir al usuario actualizar su propio hardware es, irónicamente, la opción más honesta que una marca puede ofrecer en un mercado cada vez más cerrado.

Esta capacidad de expansión es vital para la sostenibilidad y la economía del usuario, significa que el ordenador puede evolucionar según tus necesidades. Si dentro de un tiempo decides empezar a estudiar programación, edición de audio o simplemente necesitas manejar archivos más pesados, no tendrás que comprar un ordenador nuevo; simplemente podrás añadir más memoria y seguir trabajando con la misma base. El diseño compacto no ha sido una excusa para limitar las posibilidades de mejora futura. Además, la facilidad para limpiar el polvo acumulado en el ventilador asegura que el rendimiento térmico se mantenga como el primer día.

Mi veredicto

Después de probar el GEEKOM A5 Pro 2026, tengo la sensación de que es uno de esos productos que dan exactamente lo que prometen, ni más ni menos. Es un equipo que encaja en muchísimos escenarios, desde el teletrabajo hasta el ámbito educativo o el ocio doméstico. Su mayor virtud no es una cifra de rendimiento estratosférica, sino el equilibrio casi perfecto que consigue entre su diseño compacto, su potencia y, sobre todo, su silencio de funcionamiento. Es un dispositivo que se siente maduro, bien diseñado y listo para enfrentar las exigencias de 2026 sin despeinarse.

El hecho de que sea tan personalizable internamente le da una ventaja competitiva frente a marcas más cerradas, permitiendo que la inversión inicial esté protegida frente al paso del tiempo y el aumento de exigencia del software. Su fiabilidad en tareas de red y su capacidad para gestionar múltiples pantallas lo convierten en una herramienta de trabajo formidable.

Es una opción muy sensata para quienes buscan dar el salto a un formato más eficiente sin renunciar a la experiencia de un ordenador de sobremesa completo. Si buscas despejar tu escritorio, reducir el ruido de tu zona de trabajo y tener potencia de sobra para el día a día, el GEEKOM A5 Pro 2026 es, sin duda, una de las mejores alternativas que puedes encontrar ahora mismo. Aplicando el código OKDA5PRO tienes un 7% descuento tanto en Amazon como en la tienda oficial.