Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, desvela cómo se siente a punto de ser abuela: «Muy emocionada»

La relación -y posterior boda- de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, puso en el centro de la diana a una persona que era anónima hasta la fecha: Carolina Molas, madre del empresario y suegra de la marquesa de Griñón. Desde el primer momento, la consuegra de Isabel Preysler optó por la discreción en todo momento —incluso en los momentos en los que el matrimonio ha sido noticia, como la infidelidad pública de su hijo o su paso por el altar—. De hecho, no fue hasta hace unos meses, con motivo de la última Navidad, cuando Tamara consiguió que su madre y la madre de su marido posaran juntas por primera vez.

Y es que el foco mediático no solo ha estado puesto en Carolina Molas por el matrimonio de su hijo. Ahora también se ha convertido en noticia por la boda secreta y el embarazo de su hija Alejandra Onieva, que ha formado una familia con la estrella internacional Jesse Williams, actor protagonista de Anatomía de Grey. Aunque al principio optó por la discreción, ahora ha roto su silencio.

Carolina Molas habla por primera vez de la llegada de su primer nieto

El pasado mes de mayo, Alejandra Onieva rompía su silencio en redes sociales sobre su futura maternidad. De esta manera, no solo confirmaba públicamente y a través de una reveladora imagen su embarazo, sino que también, de cierta manera, destapaba su relación sentimental y boda con el actor estadounidense.

Aunque siempre ha tratado de estar en un segundo plano, pese a su fama como actriz o su vínculo con una de las familias más mediáticas del país, Alejandra Onieva decidía compartir una de las noticias más importantes de su vida en redes sociales. «Vida», escribió junto a un carrete de imágenes en las que mostraba su avanzada silueta premamá.

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Un paso al frente que suponía que, inevitablemente, la reacción de su madre y de su hermano fueran de las más esperadas. Aunque en un comienzo Carolina Molas prefirió seguir su máxima de no hablar sobre asuntos personales referidos a la vida de sus hijos, finalmente ha roto su silencio delante de las cámaras.

Además de ser el primer hijo para Alejandra Onieva, también es el primer nieto para Carolina Molas, que se convertirá en abuela. Una noticia de lo más emocionante para el clan, que espera de lo más emocionado a este bebé. Prueba de ello es que cuando la prensa le ha preguntado a la consuegra de Isabel Preysler sobre el nacimiento del próximo miembro de la familia, no ha podido ocultar la sonrisa. «Muy emocionada, (ellos) están muy felices», ha dicho.