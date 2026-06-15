Ni pisos ni garajes: el nuevo objetivo de los okupas que nadie esperaba y está afectando a miles de personas

El nuevo objetivo de los okupas en 2026 son los trasteros, locales o infraviviendas que están en los bajos de los edificios. En los últimos meses se cuentan por decenas los casos de okupaciones en estas partes de los edificios que en muchas ocasiones se encuentran en situación de abandono. Al igual que las viviendas, estas estancias también han incrementado de valor en los últimos años y se han convertido en un bien cotizado.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno importante tiene que ver con la okupación. Los escándalos de corrupción que salpican a los hombres de P.S. están escondiendo otros escándalos que salpican a un Gobierno a la deriva. Uno de ellos tiene que ver con el aumento indiscriminado de la okupación en los últimos años. Pese a que el presidente siempre lo ha achacado a bulos de la derecha, lo cierto es que en este caso el dato también mata el relato de Sánchez y compañía.

Ha sido el propio Gobierno el que ha confirmado a través del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior el aumento de los casos de allanamiento o usurpación de inmuebles hasta un total de 16.426, por los 15.289 que se denunciaron en 2023. Cataluña fue la comunidad en la que más okupaciones se registraron en un año, con un total de 7.009 (724 casos más que en 2023), por delante de Andalucía, con 2.207, la Comunidad Valenciana, con 1.767 casos, y la Comunidad de Madrid, con 1.451 casos.

El nuevo objetivo de los okupas

Mientras se cocinan los datos de okupaciones de 2025, que están al caer y que todo hace indicar que confirmarán la tendencia alcista con la inflación, los okupas han fijado un nuevo objetivo y son los trasteros, infraviviendas o locales que podemos encontrar en la parte baja de los edificios. Al igual que el precio de las casas en España, el valor de estos inmuebles también se ha disparado en los últimos años y esto ha hecho que se conviertan en objeto de deseo… también de los okupas.

En los últimos meses, las okupaciones de estos espacios se cuentan por decenas y una de las más importantes tuvo lugar en un local de Puente de Vallecas donde fueron desahuciadas 8 personas el pasado mes de abril. Este dispositivo de la Policía Municipal de Madrid tuvo una gran repercusión después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas denunciara que el propietario del piso lo adquirió con fines especulativos, mientras que el dueño del bloque negó la mayor y dejó claro que nunca había podido acceder a los bienes que había adquirido de forma lícita.

Esta práctica se viene sucediendo en los últimos meses, ya que okupar trasteros transformados en viviendas se ha convertido en una moda derivada del problema habitacional y de vivienda que hay en España. En los últimos tiempos también han aumentado las okupaciones en las plazas de garaje. Esto ocurre cuando otra persona deposita su vehículo en la plaza que pagas mensualmente o has pagado con anterioridad. En estos casos, lo mejor es tirar de mano izquierda e intentar llegar a un acuerdo con el okupa para que salga de la propiedad.

En caso de que las buenas formas no funcionen, lo más recomendable será acudir a la Policía para que medie en el asunto. El artículo 245.2 del Código Penal deja claro que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses». Este caso se puede resolver de una forma más lenta, pero finalmente un juez acabará resolviendo para que los okupas abandonen el lugar.