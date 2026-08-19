Fran Estévez, adiestrador canino y campeón de España: «No existen dos perros iguales, todos presentan algún tipo de dificultad que hay que entender y trabajar»

Convivir con un animal de compañía va mucho más allá de darle cariño. También implica entender sus necesidades, interpretar sus señales y establecer unas pautas de educación adecuadas.

Fran Estévez, profesional especializado en comportamiento y adiestramiento canino, defiende que no existen dos perros iguales y que cada caso necesita un enfoque adaptado a las características del animal.

Adiestramiento canino personalizado para cada perro

La experiencia de Estévez se extiende durante años en el ámbito del comportamiento animal, tanto en la educación básica como en la competición.

Su trabajo incluye el análisis y la intervención en problemas de conducta, con una idea fundamental: antes de corregir un comportamiento hay que comprender por qué aparece. Solo así es posible establecer una convivencia equilibrada entre el perro y su familia.

En este proceso, observar al animal resulta esencial. Un ladrido excesivo, los tirones durante el paseo o una llamada que nunca recibe respuesta pueden parecer problemas aislados, pero también pueden indicar que determinadas pautas de educación no están bien asentadas.

El objetivo del adiestramiento canino no consiste únicamente en conseguir obediencia, sino en proporcionar al perro herramientas para desenvolverse con mayor seguridad.

Cómo afecta la humanización de las mascotas a su conducta

Uno de los problemas que más preocupa actualmente es la llamada humanización de las mascotas.

Según informa en declaraciones recogidas por El Periódico de Extremadura, tratar al perro como si fuera una persona puede favorecer una dependencia excesiva del propietario y dificultar que desarrolle autonomía. Esto puede hacerse especialmente visible cuando el animal tiene que quedarse solo o enfrentarse a situaciones nuevas.

La ansiedad por separación es uno de los ejemplos más conocidos. Algunos perros pueden reaccionar con ladridos, destrozos o conductas autolesivas cuando su dueño se marcha.

Estévez considera que la humanización no explica por sí sola estos problemas, pero sí puede contribuir a agravarlos cuando se combina con una ausencia de límites y una protección excesiva.

Por eso, la educación debe enseñar al perro a gestionar progresivamente distintos estímulos y situaciones. No se trata de eliminar el vínculo con el propietario, sino de conseguir una relación estable en la que el animal pueda desenvolverse sin depender constantemente de él.

Educación temprana y Mondioring: dos pilares del adiestramiento canino

La educación desde cachorro puede facilitar este proceso. Durante los primeros meses se establecen hábitos y respuestas que después pueden ser más difíciles de modificar.

Trabajar desde el principio aspectos como la socialización, la obediencia básica, el paseo o la llamada permite prevenir conflictos antes de que se conviertan en conductas consolidadas.

La trayectoria de Fran Estévez también está vinculada al entrenamiento de perros de trabajo y a la formación de unidades caninas. Según la información publicada por su propia escuela, es instructor-formador en seguridad privada por el Ministerio del Interior y ha participado en la formación de unidades para Policía y Bomberos en diferentes puntos de España.

Esta experiencia se traslada también al Mondioring, una disciplina deportiva que combina ejercicios de obediencia, saltos y protección. El nivel de exigencia obliga a trabajar tanto la preparación física como la concentración y el control del perro.

A principios de año, Estévez competía en Grado 1 durante el Campeonato de España celebrado en Quer, en una competición que reunió a participantes de distintos niveles y contó con jueces internacionales.

El Mondioring demuestra, además, que el adiestramiento canino requiere constancia y trabajo progresivo. Aunque la competición persiga unos objetivos concretos, los mismos principios de disciplina, comunicación y adaptación pueden resultar útiles en la vida cotidiana.

La clave está en conocer al animal y adaptar la educación a sus necesidades. Un adiestramiento canino personalizado puede ayudar a detectar el origen de determinados problemas y establecer pautas más eficaces para mejorar la convivencia.

No todos los perros necesitan lo mismo, y entender esa diferencia es uno de los primeros pasos para conseguir una relación equilibrada y duradera.