Air Europa impulsa la economía circular y el impacto social en la quinta edición de “The Aviation Challenge”

Un año más, Air Europa vuelve a formar parte de The Aviation Challenge (TAC), la iniciativa impulsada por la alianza SkyTeam que reúne a aerolíneas de todo el mundo para desarrollar, probar y evaluar soluciones innovadoras destinadas a acelerar la transformación sostenible de la industria aérea.

En esta quinta edición, la compañía, que participa con dos vuelos correspondientes a sendas rutas representativas de su red en América y Europa, pone a prueba diversas medidas orientadas a reducir las emisiones, mejorar la eficiencia operativa e impulsar la economía circular, entre otras. Asimismo, además de buscar la concienciación e implicación de los propios pasajeros, la compañía ha activado la colaboración con una ONG local para mostrar la importancia de generar impacto social en los destinos donde opera.

El primero de los vuelos tuvo lugar el pasado día 22, conectando Madrid y Salvador de Bahía, en Brasil, con un Boeing 787 Dreamliner. El segundo se llevará a cabo este viernes en la ruta Madrid-Ámsterdam, operada con uno de los nuevos Boeing 737 MAX de la compañía. En ambos casos, la aerolínea ha planificado y aplicado un amplio conjunto de iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia de las operaciones, tanto en tierra como en vuelo.

Entre esas medidas destacan desde el uso de combustible sostenible para aviación (SAF) hasta la optimización de rutas y perfiles de vuelo para reducir el consumo de carburante y planificar correctamente su carga, así como el uso de la herramienta OptiClimb para lograr un consumo mínimo en la fase de ascenso del vuelo. Asimismo, se ha programado el uso de vehículos eléctricos en las operaciones de tierra, la eliminación de materiales de un solo uso a bordo, así como diversas acciones de sensibilización dirigidas a los pasajeros tanto antes como durante el viaje, incluyendo la posibilidad de conocer la huella de carbono de su vuelo y realizar una aportación voluntaria equivalente para apoyar proyectos climáticos certificados.

Gestión de residuos y economía circular

Dos de las principales novedades incorporadas por Air Europa en esta edición abordan la gestión de residuos y el impulso a la economía circular. La primera es el proyecto Waste360, cuya finalidad es mejorar la trazabilidad de la gestión de los residuos, abarcando tanto los que proceden del vuelo como los que lo hacen del catering y de las actividades de mantenimiento. Esta iniciativa se basa en la monitorización detallada de los flujos de residuos en cada destino para conocer qué se genera, cómo se gestiona y dónde existen oportunidades de mejora para desarrollar planes específicos de circularidad, reduciendo así el impacto ambiental.

A ello se ha sumado el proyecto «De consumible a rotable», desarrollado junto a AIRE Cabin Solutions, empresa especializada en ingeniería, fabricación y mantenimiento de interiores de cabina con la que la aerolínea colabora desde hace más de dos décadas. El proyecto apuesta por sustituir el modelo tradicional de reemplazo de componentes por otro basado en la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización. Gracias a este enfoque de economía circular, numerosos elementos del interior de los aviones pueden recuperar su funcionalidad y volver al servicio manteniendo los estándares de calidad, seguridad y experiencia para el pasajero.

Impulso al impacto social

La dimensión social constituye otro de los ejes fundamentales de la participación de Air Europa en TAC 2026. Con motivo del vuelo a Salvador de Bahía, la compañía ha puesto en marcha una colaboración con la ONG TETO Brasil, organización social dedicada a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables mediante la construcción de viviendas de emergencia prefabricadas de madera y proyectos de desarrollo comunitario. Durante el vuelo, los pasajeros fueron invitados a participar aportando donaciones voluntarias a bordo y se realizará una campaña de difusión y donación durante todo el mes de octubre.

A través de esta alianza, Air Europa busca movilizar recursos para contribuir a la construcción de nuevas viviendas para familias vulnerables en Salvador de Bahía.

Por otra parte, Air Europa ha puesto en marcha en esta edición la iniciativa Equipaje Ligero premiando con Millas de Nivel a los pasajeros con menor peso de equipaje facturado y ha incluido en la formación periódica de los pilotos un curso de Eficiencia Operacional con la finalidad de sensibilizar y promover una cultura de eficiencia integrando este factor en la toma de decisiones durante las operaciones de vuelo.