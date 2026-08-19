Las mejores frases de Mourinho en ‘El Chiringuito’: Rodri, Mbappé, Vinicius, Negreira…

José Mourinho habló por primera vez desde su fichaje por el Real Madrid en una entrevista concedida a Josep Pedrerol horas después de su presentación oficial. El entrenador portugués fue presentado en un acto privado celebrado el martes en Valdebebas junto a Florentino Pérez y después hizo un repaso a la actualidad del club en su primera comparecencia pública desde que el pasado mes de junio cerró su regreso al Real Madrid.

José Mourinho tuvo su primer gran día en su segunda etapa en el Real Madrid después de ser el protagonista de un bonito acto de presentación en el que estuvo acompañado por Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del club. Después de pronunciar unas palabras para los medios oficiales del club, el entrenador portugués concedió una entrevista a Josep Pedrerol en la que tocó todos los temas calientes de la actualidad del Real Madrid.

Las mejores frases de Mourinho

Estas son las mejores frases de José Mourinho en su entrevista en El Chiringuito, donde habló sobre el fichaje frustrado de Rodri, la petición que le ha hecho al vestuario, la renovación de Vinicius o lo que le ha impresionado Kylian Mbappé durante sus primeros días en Valdebebas. Incluso también se ha pronunciado sobre el ‘caso Negreira’ en la segunda parte de la entrevista con Josep Pedrerol que se emitirá este miércoles.

El nuevo Mourinho

«Diría que tengo el mismo ADN. Obviamente, no puedo esconder o intentar ser lo que no soy. Tengo mucha más madurez, soy menos emocional y más controlado. Como siempre, aprendiendo con errores. Pero no arrepintiéndome de esto o de esto otro, porque pienso que en la vida el arrepentirse de algo que ha pasado no ayuda a nada. Aprender con las experiencias, sí».

El vestuario

«Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar, abierto al sentido común, porque todo lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido ninguna situación de tener que ser el líder agresivo que puedo ser. Ellos me han protegido de esta versión que también es mía».

Su petición a los jugadores

«Todo lo que les he pedido es sentido común. Decir que tienen que venir una hora antes del entrenamiento, no cinco minutos antes, es sentido común. Es el fútbol de hoy. Tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por el nutricionista, tienes que ir al gimnasio cada día para prevenir… es para ti».

Mbappé

«Mbappé es increíble. Me hace reír alguna vez en el entrenamiento. Es demasiado bueno. Es de un nivel estratosférico. Un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12 ya me dice algo. El motivo por el que se quiere presentar el 12 es porque quiere jugar contra el Schalke en unas condiciones mínimas. Después de entrenar como todos, con el mismo compromiso, con la misma voluntad de mejorar y en entrenamientos difíciles».

Xabi Alonso y Arbeloa

«Arbeloa y Xabi pagaron los platos rotos. Siempre digo que ganar o perder es multifactorial. Se lo dije el primer día en Valdebebas a todos, no solo a los jugadores: no acepto las culpas o los aplausos solo para uno. No me va. Mucha gente falló el año pasado, no solo entrenadores o jugadores».

Rodri

«Hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Creo que hay muy buena relación con el City. Rodrigo ha tenido dudas, ha dudado… y las dudas de Rodrigo me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros, nada negativo que decir».

Vinicius

«Hablé con él, pero Vinicius se ha enamorado del Real Madrid. Lo único que le he dicho: Vini, ¿dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces el Real Madrid… Sólo conoces el Real Madrid cuando te vas».

Negreria

«Cuando estaba aquí ya olía algo».