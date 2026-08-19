José Mourinho en ‘El Chiringuito’: «Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí»

José Mourinho ya está listo para su debut oficial con el Real Madrid tras cerrar una pretemporada casi perfecta (tres victorias, un empate y ninguna lesión). En una entrevista para El Chiringuito, revela que sí que hubo contacto con Rodri: «Sí sí, hablé un par de veces con él. El club le hace una oferta muy buena. La relación con el Manchester City era muy buena».

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje del español por 60 millones de euros fijos más 16,5 en variables. El entrenador señala que su falta de seguridad fue determinante: «No me falta Rodri, ha tenido dudas. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario, pero el Real Madrid no puede tener jugadores que piensan dos veces. Le deseo bien, pero no demasiado bien obviamente».

El programa de Josep Pedrerol sigue de estreno tras su llegada a Mediaset. Para esta segunda emisión de El Chiringuito, han tenido la oportunidad de hablar con Mourinho. El portugués confirma que esta etapa en el club será diferente: «He cambiado mucho. Yo diría que tengo el mismo ADN. No puedo esconder lo que yo soy, pero tengo mucha más madurez, menos emocional y más controlado, pero no soy más aburrido».

😯 «Los JUGADORES me han PROTEGIDO». 👏 «No me han hecho sacar el LÍDER AGRESIVO que también puedo ser». 💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA MUNDIAL con @jpedrerol. pic.twitter.com/YvnI6zimus — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

La actitud de la plantilla recibió algunas críticas la temporada pasada. En ese sentido, el director técnico felicita a todos sus jugadores: «Es un vestuario con sentido común. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser. Ellos me han protegido de esa versión». Los jugadores también han tenido buenas palabras para él.

Mourinho defiende a Mbappé, Xavi Alonso y Álvaro Arbeloa

El francés empezó marcando gol en la pretemporada. El entrenador se rinde ante la calidad del atacante: «Mbappé es increíble. Me hace reír alguna vez en los entrenamientos. Es demasiado bueno, es un jugador de nivel estratosférico». Además, revela que el delantero se reincorporó el 12 de agosto cuando tenía dos días más de vacaciones.

El portugués considera que el año pasado el equipo entró en una espiral negativa: «La temporada pasada fue extraña, pienso que fue complicada para todos. Xavi y Álvaro son los que han pagado los platos rotos. Yo digo siempre que ganar o perder es multifactorial». El director técnico recalca que no acepta que las culpas o los aplausos se personifiquen.

Sobre la polémica entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni

El jugador del Benfica se tapó la boca y lanzó presuntos insultos racistas al brasileño. Mourinho confirma que está todo aclarado: «La respuesta es muy simple, Prestianni era mi jugador, punto. No tiene más discusión, si Prestianni es mi jugador pueden venir 20 más que yo estoy con Prestianni. Vini ahora lo sabe y sabe que puede mirarme y que puede contar conmigo».

El entrenador desvela que también ayudó a convencer al futbolista para que renovase con el Real Madrid. Además, indica que se debe entender su personalidad en el campo: «Yo pienso que también la gente tiene que aprender a comportarse con él, y habló también de árbitros. No le respetan pienso yo». El portugués señala que le ha visto entrenar a un gran nivel.

Las primeras sensaciones de Mourinho están siendo muy positivas. El técnico ha cerrado la pretemporada invicto y repartiendo minutos para todos los jugadores. Los goles en los amistosos son importantes, pero la clave era que no hubiera lesiones. En ese sentido, el trabajo ha sido excepcional, ya que no han sufrido ninguna baja por primera vez en cuatro años.

El Real Madrid ya tiene los ojos puestos en la Liga. El equipo debutará en la segunda jornada frente al RCD Espanyol este sábado, 22 de agosto. El primer encuentro frente a la Real Sociedad se ha reprogramado como consecuencia de las vacaciones del Mundial. El entrenador está preparado para el inicio de la acción. Además, hablará sobre el caso Negreira en la segunda parte de la entrevista para El Chiringuito.