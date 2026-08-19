Mourinho desvela su petición al vestuario del Real Madrid: «Todo lo que les pido…»

José Mourinho ha desvelado su petición al vestuario del Real Madrid en sus primeros días en Valdebebas. El entrenador portugués quiso tener un cariño con los jugadores en la entrevista concedida a Josep Pedrerol, en la que dejó claro que se ha encontrado a unos jugadores con «muchas ganas de ganar» y abiertos al «sentido común». También quiso tener buenas palabras para Xabi Alonso y Arbeloa, que consideró que «pagaron los platos rotos».

José Mourinho volvió a demostrar que tiene un don especial para la oratoria en la entrevista concedida a Josep Pedrerol. El entrenador portugués fue presentado en la mañana del martes en un acto privado celebrado en Valdebebas junto a Florentino Pérez y minutos después concedió su primera entrevista y habló por primera vez sobre todos los temas calientes desde que está en España.

«Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar. Me he encontrado un vestuario abierto al sentido común, porque todo lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido ninguna situación de tener que ser el líder agresivo que puedo ser. Ellos me han protegido de esta versión que también es mía», dijo José Mourinho a Josep Pedrerol durante esta conversación.

😯 «Los JUGADORES me han PROTEGIDO». 👏 «No me han hecho sacar el LÍDER AGRESIVO que también puedo ser». 💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA MUNDIAL con @jpedrerol. pic.twitter.com/YvnI6zimus — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

Mourinho y su petición al vestuario

Mourinho también desveló en su entrevista en El Chiringuito que el comportamiento del vestuario del Real Madrid durante los primeros días de pretemporada ha sido «intachable», además de también hablar sobre la petición que les ha hecho a los jugadores desde el inicio del curso.

«Les he dicho que lo que les pido es sentido común. Decir que tienen que venir una hora antes del entrenamiento, no cinco minutos antes, es sentido común. Es el fútbol de hoy. Tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por el nutricionista, tienes que ir al gimnasio cada día para prevenir… Es para ti. Es para nosotros. Todo lo que les he pedido es sentido común», confesó durante la entrevista.

«No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo, que es muy normal que pase algo. Pero hasta ahora no se ha dado ninguna ocasión», dijo sobre el comportamiento de los jugadores.

El entrenador portugués también fue cuestionado sobre si, cuando llega a un vestuario, los jugadores se ponen firmes. Esta fue su respuesta: «No lo sé. No sé si es eso o es la responsabilidad de trabajar para el Real Madrid, que es para mí una cosa fundamental. Esto de trabajar en el Real Madrid no me gusta mucho; me gusta mucho trabajar para el Real Madrid. Desde el primer día lo he dejado claro en Valdebebas, no solo con los jugadores, con todo Valdebebas. Estamos aquí para trabajar para el Real Madrid y en este momento estoy supercontento».