Mourinho estudia a su defensa

José Mourinho tiene trabajo por delante antes del debut del Real Madrid en Liga. El técnico luso perfila su primer once de cara al duelo ante el Espanyol, que los blancos disputan este sábado a domicilio en el RCDE Stadium. Entre sus fijos para el estreno oficial de su segunda etapa están Thibaut Courtois, Fede Valverde, Vinicius Junior o Kylian Mbappé. Mientras, varias posiciones de la alineación están en duda antes del sábado, donde destaca una línea defensiva con varias incógnitas.

El líder de la retaguardia merengue, por delante de un Andriy Lunin muy serio en pretemporada, seguirá siendo Thibaut Courtois. El belga está plenamente recuperado de las molestias físicas que le obligaron a salir sustituido en el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial y volverá a ser una pieza clave del once.

Las dudas comienzan en ambos laterales. Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries han alternado titularidades en el carril diestro en la preparación, e incluso han compartido la banda derecha con el neerlandés ocupando la posición de extremo.

José Mourinho también cuenta con dos opciones de garantías en el lateral izquierdo. Álvaro Carreras ha rendido a buen nivel durante la preparación, a la que puso el broche con una asistencia a Carlos Espí en el 0-3 ante el Schalke 04. El de Ferrol parte con ventaja en estos momentos sobre Marc Cucurella, que llega con la vitola de titular tras proclamarse campeón del mundo, pero que apenas ha podido sumar minutos junto a sus nuevos compañeros tras incorporarse a los entrenamientos la pasada semana.

El centro de la defensa del Real Madrid presenta tres contendientes para dos puestos en el once. Dean Huijsen es el mejor colocado para ser titular como central zurdo. El internacional español formó pareja con Ibrahima Konaté en el amistoso en Gelsenkirchen.

Ambos dejaron buenas impresiones en su primer partido juntos, aunque no tienen garantizado su puesto en el once ante el Espanyol. El tercer candidato es Antonio Rüdiger, al que sus problemas físicos le hacen partir en desventaja. A su favor juega la experiencia, un factor importante para Mourinho, y que ya ha acompañado a Huijsen en más de una ocasión.

Las bajas ampliarán las opciones de Mourinho en defensa

El técnico del Real Madrid tiene donde elegir en defensa para el once titular que se medirá al Espanyol. Dos porteros con muchos partidos de experiencia en la meta merengue, cuatro laterales con cartel para ser de la partida en el carril del ‘2’ y del ‘3’ y tres centrales que combinan juventud, experiencia y las ganas de demostrar tu valía en un nuevo club. Sin embargo, Mou está a la espera de sumar más efectivos a su zaga.

No necesariamente en el mercado de fichajes, donde tampoco se descarta la llegada de un central, sino en una enfermería que cuenta con tres efectivos más pendientes de incorporarse en defensa. Especialmente sensible es la ausencia de Eder Militao, el central que apuntaba a ser el líder de la defensa blanca de no ser por las lesiones. El carioca ha demostrado en sus regresos tras sus dos bajas de larga duración que no tarda en ponerse a tono, y será una pieza muy a tener en cuenta para José Mourinho en su vuelta.

También se recuperan de sus respectivas lesiones Raúl Asencio y Ferland Mendy, futbolistas que fueron importantes en momentos puntuales de la pasada campaña. El que más complicado lo tiene para sumar minutos es el lateral francés, que cuenta con Carreras y Cucurella por delante. Además de los mencionados, Mou tendrá a su disposición dos opciones de emergencia de primer nivel: Aurélien Tchouaméni como central y Fede Valverde en el lateral derecho.