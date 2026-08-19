La combinación de una vaguada, un frente atlántico y una DANA dará lugar a un importante cambio en el tiempo para el que no estamos preparados

Una DANA dará lugar a un importante cambio en el tiempo para el que no estamos preparados, una combinación de vaguada y frente atlántico sin precedentes. La realidad es que estamos viviendo unas jornadas de verano de esas que no se olvidan con unas temperaturas que se disparan por momentos y nos alejan de lo que sería habitual en estas fechas. Estamos entrando en una recta final del verano que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

En especial, si descubrimos que estos detalles que tenemos por delante, pueden acabar generando alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que podría pasar con unas lluvias que van a ser una constante, en estos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia esencial. Parece que el calor de este verano en el que ya se han roto todos los récords va a pasar a un segundo plano. Ahora, la principal amenaza es la llegada de unas lluvias que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Llega un importante cambio de tiempo para el que no estamos preparados

No estamos preparados para un importante cambio de tiempo para el que quizás nunca hubiéramos visto llegar este nuevo ciclo que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que visualizar una situación del todo inesperada.

Cada vez más, los cambios de estación pueden acabar siendo más y más bruscos, en especial, cuando descubrimos lo que tenemos por delante en unas jornadas en las que cada proceso puede ser esencial. Será el momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad.

Estaremos muy pendientes de ciertos detalles que, sin duda alguna, se convertirán en la mejor opción posible para un cambio destacado de tendencia. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo nos dará un giro radical para el que quizás no estamos preparados.

Este tiempo que nos estará esperando y que puede acabar con todos los planes que tendremos en mente, puede estar marcado por una situación que hace tiempo que no vemos. Las lluvias están aseguradas con una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Llega una combinación de una vaguada, un frente atlántico y una DANA

Una DANA, frente atlántico y combinación de una vaguada, todo suma en un cambio de tiempo que puede ser el que nos acompañará en breve. Es hora de saber en primera persona, qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que la AEMET marca con esta previsión del tiempo: «La aproximación de aire relativamente frío en altura dejará un ambiente algo más inestable en puntos de la mitad norte y del tercio este, si bien seguirá dominando la estabilidad en la mayor parte de la Península. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico y algunas nubes bajas matinales en los litorales de Andalucía. A partir del mediodía, se espera el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular, con posibles los chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste, sin descartarse en los sistemas Béticos, Ibérico, Cordillera Cantábrica y zonas aledañas. Las tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, salvo en el Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde subirán, pudiendo ser los aumentos notables en el litoral de Valencia. Se superarán los 36 grados en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana, pudiendo superarse los 40 grados en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente».

Siguiendo con la misma explicación, las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy elevadas en zonas bajas de la Comunidad Valenciana, pudiendo llegar al litoral, también en la ribera baja del Ebro, Murcia y litoral oriental andaluz, que pueden extenderse hacia zonas del este de la meseta sur, Ibéricas y alto Ebro. Viento del suroeste en general, flojo o moderado. Será del norte o noroeste, rolando a oeste en el Cantábrico y Galicia, más intenso en los litorales de esta última. En el litoral del mar de Alborán y Estrecho soplará el viento de poniente moderado, con algunos intervalos fuertes, y en el tercio este y Baleares, del sur, también moderado. Viento del oeste flojo a moderado en el interior. En Canarias, volverá el alisio, moderado».