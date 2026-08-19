El cielo en toda la provincia de Bilbao se presenta hoy, 19 de agosto de 2026, con intervalos de nubes bajas y altas, además de nubosidad de evolución por la tarde. Se esperan brumas y nieblas matinales dispersas en el interior y probables lluvias en el litoral. Las temperaturas mínimas descenderán en el extremo sur, mientras que las máximas experimentarán un notable descenso generalizado. El viento soplará de forma floja, predominando del norte y noroeste, con mayor intensidad en Álava. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y posibilidad de lluvias

El cielo de Bilbao, al despertar, se despereza lentamente mientras la jornada avanza con una mínima de 18 grados y una brisa suave del norte que acaricia la piel, aunque en la tarde, esta suavidad puede ser eclipsada por una elevada probabilidad de lluvias. A lo largo del día, los termómetros alcanzarán una máxima de 29 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 30, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cargado de lo habitual.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y los chubascos podrían hacer su aparición, otorgando un toque dramático a la jornada. La humedad también estará presente, con niveles que rozarán el 90%, haciendo que cada respiro se sienta más pesado. Con un atardecer que se espera a las 21:08, los bilbainos disfrutarán de menos de catorce horas de luz, una combinación de nubes y sol que les recordará que, aunque el tiempo puede ser caprichoso, siempre hay una belleza en cada instante que se vive al aire libre.

Nubes grises y viento cambiante en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta entre nubes grises y un viento que ya comienza a hacerse notar, sugiriendo que el día no será del todo predecible. Con temperaturas suaves que rondan los 19 grados, la sensación térmica podría disminuir a medida que avanza el día, marcando una inestabilidad en el ambiente que invita a estar alerta.

A medida que el reloj avanza hacia la tarde, la situación se complica, con una probabilidad de lluvia que se eleva al 65%. La intensidad del viento, aunque moderada, puede alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h. Aconsejamos llevar paraguas a mano y estar listos para un cambio repentino en el tiempo, ¡no querrás mojarte!

Guecho: cielo despejado pero posible lluvia

Esta jornada en Guecho amanece con un cielo predominantemente despejado y temperaturas que rondarán los 20 grados, así como una sensación térmica que alcanzará los 26. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más húmedo, alcanzando una humedad relativa del 90%. Aunque no se espera lluvia por la mañana, la probabilidad se incrementa significativamente por la tarde-noche, alcanzando un 65%.

Desde el mediodía, el cielo se cubrirá más y el termómetro se mantendrá alrededor de los 25 grados, resultando en un día de temperaturas variables. El viento, constante desde el norte a 10 km/h, aportará algo de frescura, pero se prevén ráfagas de hasta 7 km/h, así que se recomienda estar preparado para el cambio de tiempo. Con una duración de luz de más de 13 horas, será un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre antes del avance de las nubes.

Santurce: cielo nublado y posibles lluvias

La jornada se presenta con un tiempo templado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 grados. El cielo estará parcialmente nublado y existe la posibilidad de ligeras lluvias durante la tarde-noche, acompañadas de un suave viento del norte. La sensación térmica se mantendrá en rangos agradables a lo largo del día, aunque habrá momentos con mayor nubosidad.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechen para salir y degustar un café en la terraza, mientras se observa el cielo cambiante que caracteriza la tarde.

Cielo parcialmente nublado y posibles lluvias en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará entre los 18 y 29 grados. Por la mañana no se esperan lluvias y el ambiente será agradable, con brisas suaves. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará por la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 29 grados, mientras que las ráfagas de viento alcanzarán hasta 15 km/h, lo que proporcionará una sensación fresca y ligera. Para disfrutar del tiempo, una ropa cómoda y ligera será ideal, pero consulta el cielo antes de salir por si acaso las nubes deciden asomarse.