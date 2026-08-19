Cunde la preocupación entre los trabajadores españoles tras las palabras de Niño Becerra: «Jubilación hasta los 74 años en 2060»

Santiago Niño Becerra se ha pronunciado recientemente sobre uno de los grandes elefantes en la habitación del Gobierno de España: la edad de jubilación a los 70 años. En 2027, la edad ordinaria para acceder a la retirada se retrasa a los 67 años y todo hace indicar que en los próximos meses se legislará para acercar la edad de jubilación a los 70 de aquí a 2030. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho Santiago Niño Becerra con respecto a la jubilación.

La Ley 27/2011, aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dice que para jubilarse en España a los 65 años hay que cumplir con un mínimo de 38 años y tres meses de cotización. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 68 años y 10 meses para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación con la nómina íntegra. Estos condicionantes cambiarán de forma significativa en 2027.

A partir del 1 de enero se vuelve a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 para los que no cumplan con un mínimo de cotización de 38 años y seis meses. Este será el último año en el que se retrasa la edad conforme dicta la Ley 27/201, y con millones de baby boomers a punto de acceder a la retirada, todo hace indicar que se legislará próximamente para acercarse a una edad de jubilación de 70 años en el futuro para los que no cumplan con los requisitos de cotización.

La opinión de Niño Becerra sobre la jubilación

Así lo ha avisado Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, que en su día saltó a la fama por predecir la crisis de 2008. Ahora, este experto ha asegurado con un mensaje publicado en las redes sociales que la jubilación en España se podría ir hasta los 74 años en el próximo 2060.

«Se prevé que la edad normal de jubilación para las personas que ingresen en el mercado laboral en 2022 sea de entre 62 y 74 años para los hombres, y de entre 60 y 74 años para las mujeres en 2060», ha avisado.

1/2. “Se prevé que la edad normal de jubilación para las personas que ingresan en el mercado laboral en 2022 sea de entre 62 y 74 años para los hombres, y de entre 60 y 74 años para las mujeres en 2060”. En mi opinión, en el 2060, para generar PIB serán necesarias muy pocas — Santiago Niño (@sninobecerra) July 28, 2026

«En mi opinión, en el 2060, para generar PIB serán necesarias muy pocas personas y las que lo sean dejarán de serlo mucho antes de que lleguen a esa edad», escribió en su perfil oficial de las redes sociales semanas después de que países como Alemania (la retrasará conforme a la esperanza de vida) o Dinamarca abogaran en el mismo sentido. Es más, después de que en el norte de Europa demoraran la edad de jubilación hasta los 70 años, dejó claro que «ahora, la pregunta es: ¿esto acabará llegando a España? La respuesta es que sí, evidentemente».

Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y experto en la materia, también ha lanzado un mensaje de aviso a la población. «Preparaos para lo que viene. Dinamarca es el primer país que legislará para que la jubilación se retrase a los 70 años. Tiene previsto introducirla en 2040. Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano», avisó en su día a la ciudadanía sobre la edad de jubilación en España.