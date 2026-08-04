La Seguridad Social destina 14.432 millones a las jubilaciones en España y ya hay quienes cobran más de 3.000 euros

El sistema público de pensiones sigue creciendo en España, aunque no es algo nuevo. Mes a mes se repite la misma tendencia de más gasto y más prestaciones en marcha. En julio, el desembolso total ha superado los 14.400 millones de euros, una cifra que se mantiene en niveles altos después del esfuerzo extra que supuso junio con la paga extraordinaria.

Detrás de ese dato hay millones de personas cobrando una pensión. En total, se superan los diez millones de prestaciones activas, lo que da una idea del tamaño del sistema. Y, en paralelo, el número de pensionistas también sigue aumentando, algo que lleva tiempo ocurriendo y que no parece que vaya a frenarse a corto plazo. A esto hay que añadir el factor cuantías. La pensión media del sistema ya supera los 1.300 euros al mes si se tienen en cuenta todas las modalidades. En el caso de la jubilación, que es la más habitual, la cifra es más alta llegando a una media de 1.573,7 euros al mes, lo que supone un 4,5% más que en julio de 2025, además de algunos que llegan a superar los 3.000 euros de pensión.

La Seguridad Social destina 14.432 millones a las jubilaciones en España

Si se mira el reparto, de las pensiones se puede ver que la jubilación concentra la mayor parte del dinero. De hecho, es la partida que se lleva claramente la mayor parte del presupuesto mensual, muy por encima del resto de prestaciones. Esto también se ve en el número de pensiones. La mayoría de las que se pagan en España son de jubilación, bastante por delante de otras como las de viudedad o incapacidad permanente. Es una estructura que se repite desde hace años y que sigue marcando el funcionamiento del sistema.

Además, este peso sigue creciendo poco a poco. Cada año hay más personas que acceden a la jubilación, y eso hace que el gasto aumente casi de forma automática. No se trata de un cambio brusco, pero sí constante, y eso es lo que acaba elevando las cifras globales.

Diferencias importantes según lo que se haya cotizado

Uno de los puntos donde más se nota la diferencia es en lo que cobra cada pensionista. No todos están en el mismo nivel, y en algunos casos la distancia es bastante clara. Por ejemplo, quienes han cotizado en el Régimen General suelen tener pensiones más altas. En cambio, los autónomos, en general, se quedan en cifras más bajas. En concreto, la Seguridad Social informa de 1.732,7 euros mensuales de media para quienes están en el Régimen General, frente a los 1.061,2 euros de quienes han estado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Y luego están los casos más altos. Hay pensiones que superan los 3.000 euros mensuales, aunque no son la mayoría. Se concentran sobre todo en regímenes muy concretos, como el sector de la minería donde las condiciones laborales y de cotización han sido diferentes. Aun así, sirven para ver hasta dónde puede llegar la diferencia dentro del propio sistema. Más allá de las cuantías, también influye el número de prestaciones que hay en cada categoría.

La jubilación es la más numerosa, pero no es la única. Las pensiones de viudedad superan los dos millones con una prestación media de 945 euros, lo que las convierte en el segundo grupo más importante dentro del sistema. Por detrás quedan las de incapacidad permanente, 1,06 millones, mientras que las de orfandad y las destinadas a familiares tienen un peso menor, , 336.294 a orfandad y 46.895, respectivamente aunque siguen sumando dentro del conjunto.

Y en cuanto al gasto, quedan así repartidas:

Jubilación: 10.589,3 millones, es decir 3/4 del gasto total

Pensiones de viudedad: 2.287,7 millones de euros

Incapacidad permanente: 1.330,6 millones,

Orfandad: 185,7 millones

Prestaciones en favor de familiares: 38,7 millones.

Cada vez más gente retrasa su jubilación

Otro cambio que se viene notando es la edad a la que la gente se jubila. Poco a poco, cada vez hay más trabajadores que deciden retrasar su retirada. Según los datos que da a conocer la Seguridad Social, hasta julio se registraron 184.196 nuevas altas, de las que el 11,9% se corresponden a jubilaciones demoradas, lo que significa 1 punto más con respecto al año pasado y 7,1 puntos por encima de 2019. Esto significa que la edad media de acceso a la jubilación ha aumentado hasta los 65,4 años, frente a los 64,4 años ante de la COVID. En cambio el 68,2% de los nuevos jubilados sí que dejó de trabajar a la edad ordinaria.

Complemento de brecha de género

En cuanto al complemento para la reducción de la brecha de género en julio fue incorporado a 1.619.109 pensiones con un 71% de beneficiarios que son mujeres y un importe medio de menos de 77 euros.

Por último la nómina de las pensiones de Clases Pasivas llegó a los 514,7 millones de euros, según el dato del último registro (junio) lo que significa que es un 5,9% más que en 2025. En total, este régimen llega a las 739.646 pensiones en vigor para 719.566 pensionistas, etre los que están funcionarios de la Administración General del Estado, Justicia y otros organismos públicos así como militares.