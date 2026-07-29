Es oficial: el Gobierno bonificará con un 25% extra la pensión de los jubilados que trabajen a tiempo parcial a partir de agosto

Los jubilados que quieran seguir trabajando a tiempo parcial tendrán nuevas opciones a partir del próximo 28 de agosto. El Gobierno ha aprobado el nuevo régimen de jubilación flexible que permite compatibilizar el cobro de una pensión con una actividad laboral y contempla incentivos sobre la cuantía de la prestación. Además, la medida ha quedado recogida en el Real Decreto 416/2026 del Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es facilitar la salida progresiva del mercado laboral y evitar que la jubilación tenga que producirse de manera inmediata. Por lo tanto, quienes cumplan los requisitos podrán reducir su jornada laboral y mantener una parte de la pensión.

¿Cuánto cobrarán?

La cuantía de la pensión dependerá de la jornada de trabajo; es decir, el nuevo sistema señala diferentes porcentajes en función de cuánto se reduzca la actividad laboral. Esto supondrá conservar una mayor parte de la prestación trabajando menos horas. Un incentivo que puede llegar a alcanzar hasta el 25% de la pensión, una posibilidad importante para aquellas personas que quieran continuar trabajando algunas horas sin renunciar a su jubilación completa.

Las claves de esta medida

Los puntos principales a tener en cuenta antes de que los interesados recurran a esta medida son los siguientes:

El aumento según la jornada laboral . Si la jornada laboral está entre el 55% y el 80%, el extra en la pensión es del 25%. Por otro lado, si la jornada está entre el 33% y el 55%, el incremento es del 15%.

. Si la jornada laboral está entre el 55% y el 80%, el extra en la pensión es del 25%. Por otro lado, si la jornada está entre el 33% y el 55%, el incremento es del 15%. Los requisitos . Uno de los principales requisitos es la espera, ya que hay que esperar 6 meses desde que se conceda la jubilación inicial antes de aceptar este tipo de trabajo parcial.

. Uno de los principales requisitos es la espera, ya que hay que esperar 6 meses desde que se conceda la jubilación inicial antes de aceptar este tipo de trabajo parcial. Novedad para los autónomos . Los trabajadores por cuenta propia pueden acogerse a esta jubilación flexible, siempre que no hayan estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los tres años anteriores a jubilarse.

. Los trabajadores por cuenta propia pueden acogerse a esta jubilación flexible, siempre que no hayan estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los tres años anteriores a jubilarse. La temporalidad. Este complemento sólo se cobrará del 25% o 15% mientras se mantenga la actividad laboral compatible.

¿Cuándo entra en vigor?

La regulación comenzará a aplicarse el 28 de agosto de 2026, tres meses después de su publicación oficial, y sustituye al régimen anterior de jubilación flexible. Además, el objetivo es ofrecer una alternativa a esos trabajadores que tras llegar a la jubilación, quieren mantener una actividad profesional menor. Este sistema asegura el aprovechamiento de la experiencia de los trabajadores de mayor edad y facilita una transición gradual hacia el retiro definitivo. Así que, si los jubilados cumplen las condiciones, podrán optar por un modelo que combina pensión y trabajo a tiempo parcial, con una prestación compatible con los ingresos laborales y un incentivo que llegará al 25%.