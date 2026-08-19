Iberdrola apuesta por un buque eléctrico pionero en Vigo para revolucionar la eólica marina

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, se desplazó este martes a los Astilleros Ría de Vigo para conocer de cerca un proyecto que marca un hito en la descarbonización del sector naval: el nuevo buque de operaciones eCSOV de Bibby Marine, el primer barco de apoyo offshore del mundo propulsado por baterías y metanol.

Esta embarcación, diseñada por Seaplace y actualmente en construcción en las instalaciones viguesas, contará con la mayor capacidad de almacenamiento en baterías del mundo en su categoría, superando los 24 MWh.

Galán recorrió el astillero acompañado por responsables de la empresa constructora, de Bibby Marine —que ya ha trabajado con Iberdrola en parques eólicos marinos— y por Manuel Moreu, presidente de Seaplace. Durante la visita prestó especial atención al sistema de propulsión eléctrica, al almacenamiento energético y a la capacidad tecnológica del astillero para desarrollar proyectos de alta complejidad.

La compañía española ya opera cerca de 3.200 MW de eólica marina en Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos, tras una inversión de 13.000 millones de euros. En la actualidad, construye otros 2.700 MW (East Anglia 2 y 3 en Reino Unido y Windanker en Alemania), que requerirán unos 10.000 millones adicionales.

Además, tiene listo el proyecto East Anglia 1 North, de alrededor de 900 MW, preparado para las próximas subastas británicas, y mantiene una amplia cartera de desarrollos en esos países y en Australia.

Galán destacó que iniciativas como este buque permiten llevar la electrificación al sector naval, un eslabón esencial en la cadena de suministro de la eólica marina y un motor industrial clave. Subrayó también el compromiso de Iberdrola con la electrificación de la economía como vía para ganar competitividad, reforzar la autonomía energética y acelerar la descarbonización.

El eCSOV combinará propulsión eléctrica con motores auxiliares de metanol y tendrá capacidad para transportar varios miles de toneladas. Su diseño busca reducir de forma notable las emisiones en las operaciones offshore, consolidando a Vigo y a empresas del entorno gallego como referentes en la construcción naval sostenible y de alta especialización.