Ibiza batalla contra las insoportables listas de espera de la ITV: pago anticipado obligatorio para cita previa y dos estaciones más para 30.000 inspecciones adicionales

Ibiza batalla contra las insoportables listas de espera de la ITV: cita previa de pago y dos estaciones más para 30.000 citas anuales adicionales con el fin de estar más cerca de acabar con demoras de hasta cuatro meses.

La previsión es que las obras de las dos nuevas estaciones que se están habilitando en el polígono de Montecristo, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, tengan una duración aproximada de cinco meses y permitan poner a disposición de los usuarios la primavera próxima dos nuevas unidades de inspección que incrementarán de forma importante la capacidad actual del servicio de ITV en la isla.

Las dos nuevas unidades fueron adjudicadas a la empresa Estación ITV Vega Baja, SA (ITEVEBASA) y permitirán incrementar la capacidad del servicio con cerca de 30.000 inspecciones anuales adicionales. El contrato cuenta con un presupuesto de 1,46 millones de euros sin IVA y una duración inicial de un año prorrogable.

Estas instalaciones asumirán inspecciones periódicas, inspecciones previas a matriculación y trámites de duplicados, lo que permitirá descongestionar especialmente la estación de ITV de Santa Gertrudis y dar una respuesta más ágil a la demanda existente, especialmente durante las épocas de mayor actividad.

La puesta en funcionamiento de estas dos nuevas unidades forma parte del conjunto de medidas que el Consell está desarrollando para solucionar las deficiencias que arrastraba el servicio y aumentar progresivamente su capacidad y eficiencia.

Entre estas actuaciones se encuentra la implantación, el pasado mes de agosto, del pago anticipado obligatorio para concertar cita previa, una medida destinada a combatir el elevado absentismo que se registraba en el servicio —que superaba el 40 % de las citas concertadas— y evitar prácticas irregulares relacionadas con la reserva y compraventa de citas.

El nuevo sistema permite, además, anular o modificar una cita hasta 24 horas antes sin tener que volver a abonar la tasa, de forma que las citas que finalmente no puedan ser utilizadas puedan volver a quedar disponibles para otros usuarios.

A esta medida y en las nuevas unidades de Montecristo se suma el nuevo reglamento regulador del procedimiento de autorización administrativa de estaciones ITV en la isla, que establece el marco para que empresas privadas puedan implantar y gestionar nuevas estaciones en la isla bajo la supervisión del Consell Insular y con estrictos requisitos técnicos y de calidad.

El conseller de Movilidad, Mariano Juan, destacó que «con estas dos nuevas unidades seguimos dando pasos para dar una respuesta definitiva a las carencias que durante años ha arrastrado el servicio de ITV en Ibiza. Nuestro objetivo está muy claro: aumentar la capacidad de inspección, reducir los tiempos de espera y ofrecer a los ciudadanos un servicio más ágil y eficiente».