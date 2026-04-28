La campaña de la ITV móvil 2026 del Consell de Mallorca ya ha inspeccionado 400 tractores y más de 1.200 motos. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha visitado este martes la ITV móvil para tractores y motocicletas en Santanyí, junto a la alcaldesa del municipio, Maria Pons, y el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert.

Los técnicos de la ITV se han desplazado al aparcamiento del Centro de Información Joven de Santanyí para inspeccionar 25 tractores, entre las 7.30 y las 12.30 horas de la mañana.

El Consell ofrece este tipo de servicios 328 días este año y las ITV móviles se desplazarán a más de 40 pueblos y núcleos rurales para poder inspeccionar tractores, motos o ciclomotores. Actualmente, ya se han revisado más de 1.200 motos y ciclomotores, y 400 tractores desde febrero, cuando empezó la campaña.

Esta temporada se ha aumentado la oferta para motocicletas con el objetivo de llegar a las 10.000 revisiones a final de 2026. Hay que tener en cuenta que el año pasado se revisaron en torno a 800, por lo que supone un incremento de 9.200 citas respecto del 2025. Por lo que se refiere a los tractores, el año pasado se revisaron 900 y este año se prevé igualar o superar esta cifra hasta alcanzar las 1.000 citas.

Actualmente, hay dos unidades móviles que ofrecen el servicio. Durante el 2026, visitarán más de 40 pueblos y núcleos rurales, y se puede pedir cita a través de la web itv.mallorca.es, recuerda la institución insular en un comunicado.

Del total de pueblos que reciben la visita de las ITV móviles, 22 lo hacen por primera vez. En poblaciones como Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Cala d’Or, Campos, Capdepera, Deià, Esporles, Es Llombards, Lloret, Llucmajor, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Santa Maria del Camí, Sant Llorenç, Son Carrió, Son Mesquida, Son Servera y Valldemossa, es la primera vez que este servicio está a disposición para hacer inspecciones de motos.

Asimismo, habrá 69 días en los que la ITV móvil se situará en la estación de Manacor para reforzar la demanda y pasará inspección de tractores, motos y ciclomotores. También se reforzarán las inspecciones de vehículos de dos ruedas en la ITV Palma I, durante 60 días, y en la ITV de Inca, 44 días.

Llorenç Galmés ha asegurado que el servicio de ITV móvil sirve para «descongestionar los cinco centros que tenemos en la isla y, además, facilita este trámite al residente. De esta manera, se acercan las revisiones a las poblaciones más alejadas y se facilita tener la documentación en regla para vehículos lentos, como los tractores, que no están preparados para recorrer largas distancias por carretera».

Pueblos que visitará la ITV móvil para revisar tractores:

Abril: Santanyí, Es Llombards, Ses Salines, Pollença.

Mayo: Alcúdia, Sa Pobla, Muro, Cas Concos, S’Alquería, Llucmajor, Randa, Algaida, Porreres.

Junio: Campos, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca, Petra.

Octubre: Artà, Capdepera, Son Servera, Santanyí, Es Llombards, ses Salines, Pollença, Maria de la Salut.

Noviembre: Llubí, Consell, Binissalem, Santa Maria, Santa Eugènia, Esporles, Puigpunyent, Valldemossa, Sineu, Lloret, Sencelles, Felanitx, Porreres.

Diciembre: Santa Margalida, Campos.

Pueblos que visitará la ITV móvil para motocicletas y ciclomotores: