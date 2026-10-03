Garamendi ve fuera de la ley una posible huelga general por la vivienda: «No está dentro de un conflicto laboral»

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no ve «dentro de la legalidad» una posible huelga general por la vivienda, ya que «no está dentro de un conflicto laboral».

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación preguntado por las voces que apuntan a la convocatoria de un paro en protesta por la situación actual. Todo ello en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebra hasta este sábado en la localidad pontevedresa de O Grove.

Según Garamendi, el problema de la vivienda es «real» y «complejo», por lo que no se puede solucionar con «planteamientos simples» porque estos «no arreglan absolutamente nada».

Garamendi ha subrayado que si personas quieren manifestarse, los empresarios «no tienen nada que decir», pero una huelga «está regulada por la ley» y sólo se da cuando hay un «conflicto laboral».

«Creo que es muy malo para España y también digo algo que no entiendo. ¿Es una huelga contra la oposición, contra las empresas? Es la primera vez que lo veo. Yo creo que son los gobiernos los que tienen capacidad de decisiones y los que tienen que actuar», ha sentenciado.

Huelga general por la vivienda

La posibilidad de convocar una huelga general por la vivienda se plantea como una respuesta de los sindicatos y colectivos sociales ante el encarecimiento de los alquileres y las dificultades de acceso a una vivienda, en un contexto en el que reclaman al Gobierno medidas para contener los precios y ampliar la vivienda asequible. En concreto, este sábado ha arrancado la movilización, bajo el lema Hacia la huelga general, que busca precisamente aumentar la presión social para impulsar estas reivindicaciones y reclamar cambios en las políticas de vivienda.

Unas 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en cuatro manifestaciones desde diferentes puntos de la capital que han confluido en Cibeles. Los participantes en las protestas se han organizado en cuatro columnas que han partido desde distintos puntos de Madrid hacia el centro de la capital.