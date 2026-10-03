Aplazados el Sabadell-Andorra de Segunda y el Joventut-Andorra de basket por el temporal en Cataluña

El temporal en Cataluña ha obligado a las autoridades a suspender dos eventos deportivos de máxima importancia previstos para este sábado. Por un lado, el partido de la jornada 2 de la Liga Endesa entre Joventut Badalona y Andorra, programado a las 18:00 horas, ha sido aplazado por la alerta meteorológica decretada en la región por la Generalitat. Y, por otro, también se ha cancelado el Sabadell-Andorra de fútbol en Segunda División (18:30).

Las fuertes lluvias en la región han motivado los aplazamientos de los encuentros de fútbol y baloncesto. En el caso del Joventut-Andorra, ya tiene nueva fecha: 14 de octubre a las 20:00. De momento, al de la Liga no se le ha encontrado.

Así comunicó la Liga el aplazamiento del partido de Segunda: «El Sabadell-Andorra, correspondiente a la jornada 8, que se debía disputar hoy a las 18:30, ha sido suspendido debido a la imposibilidad de jugar por las condiciones meteorológicas. La fecha y hora del encuentro serán anunciadas próximamente».

Y así lo hizo el Joventut: «Ante la situación meteorológica excepcional prevista para esta tarde y siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la Generalitat, se informa de la suspensión del partido entre el Joventut y el Andorra previsto para esta tarde a las 18:00. Esta decisión se adopta como medida de prevención y seguridad ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos, priorizando en todo momento la integridad de las personas. El partido se disputará el 14 de octubre del 2026 a las 20:00».