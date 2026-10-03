Alta tensión en Vallecas: los ultras del Rayo acorralan un palco sin Presa con insultos
La crispación de la afición del Rayo Vallecano contra Presa es total
La protesta en el regreso a su casa fue mayoritaria por parte de toda la afición del Rayo
El palco de Presa aparece con los asientos pintados y destrozados en el regreso del Rayo a Vallecas
Alta tensión la que se vivió en el Estadio de Vallecas durante la primera media hora del amistoso contra el Cagliari en el regreso del Rayo a su casa. Ultras del equipo madrileño rodearon y acorralaron un palco presidencial en el que Martín Presa no apareció durante varios minutos del primer tiempo. La afición del Rayo, en un ambiente de crispación total, protestó contra su presidente con cánticos de «Presa vete ya» y con insultos hacia él.
Encapuchados, insultos, pancartas contra Presa y todo un estadio unido contra una gestión que consideran nefasta. El regreso del Rayo Vallecano a su estadio estuvo marcado por la gran protesta de los ultras del equipo madrileño contra Raúl Martín Presa, secundada y aplaudida por el resto de la afición. Acorralaron el palco, en el que no estaba el presidente, y estuvieron varios minutos cantando contra él. La megafonía del club pidió calma y, por suerte, la cosa no llegó a mayores.