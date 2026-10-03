Aficionados del Rayo denuncian la suciedad y los desperfectos en Vallecas: «Hay baños que ni tienen agua»

El Estadio de Vallecas sigue teniendo mucho trabajo por delante para garantizar la seguridad y salubridad de sus aficionados. El Rayo volvió a abrir las puertas de su estadio a miles de aficionados que se encontraron con graves desperfectos en lo que debía ser una reapertura para recuperar la confianza de su gente. Sin embargo, todo se convirtió en una espiral de trifulcas, tensión y de quejas multitudinarias de lo que supone que debe estar en perfectas condiciones para ver un partido de fútbol desde las gradas.

Desde la entrada al estadio ya se veían los primeros desperfectos. Varias bolsas llenas de basura en los accesos a los tornos, pintadas con amenazas a Martín Presa, latas, papeles…toda una montaña que hacía ya de por sí que la entrada fuera complicada. Sin embargo, los problemas no terminaban en el exterior. Una vez dentro, la realidad es que las mejoras estaban lejos de ser suficientes. Había accesos que dejaban mucho que desear respecto a la higiene y con varias zonas que aún no habían sido limpiadas.

Varias zonas en las que había restos de todo tipo, con cáscaras de pipas y de comida. A eso también había que sumarle que muchos asientos seguían con marcas de suciedad. Hasta un grupo de aficionados se encontró con un ave en una avanzada fase de descomposición: «Las escaleras siguen llenas de excrementos de paloma, por varios sitios no han pasado para limpiar. Esta todo igual aunque hayan repasado un poco», comentaban aficionados en Vallecas.

Incluso no en todos los baños había servicio de agua, por lo que se podían ver como en los lavabos había restos de suciedad de varias semanas sin pasar el mantenimiento. Un estado que cabreaba aún más a los aficionados al ver cómo el hecho de estar varias semanas sin poder ir a Vallecas no ha servido lo suficiente como para arreglar los desperfectos más urgentes. Para colmo, el hecho de que haya habido lluvias en Madrid también evidenció que había problemas con las goteras y con cascadas de agua que ponían en riesgo la seguridad de los aficionados.