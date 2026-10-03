Pérez Llorca otorgará a Ceuta la Alta Distinción de la Generalitat frente al abandono de Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, propondrá al pleno del Consell que la ciudad autónoma de Ceuta reciba la Alta Distinción de la Generalitat el próximo día 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca recibirá este lunes al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en visita institucional. Ese mismo día, le acompañará a la entrega de honores y distinciones con motivo del 9 de octubre al Ayuntamiento de Valencia, donde, como publicó OKDIARIO el pasado 17 de septiembre, se le otorgará la Medalla de Honor de la tercera ciudad de España.

Frente a la sensación de abandono por parte del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en relación a Ceuta tras la invasión de territorio español por parte de ciudadanos procedentes de Marruecos, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia han decidido mostrar el máximo apoyo y cariño a la ciudad autónoma.

Un gesto cuya máxima manifestación ha arrancado este mismo fin de semana, que es cuando Alicante Gastronómica, la segunda feria culinaria más multitudinaria de España, se hermanará con Ceuta. De hecho, una delegación de empresarios ceutíes, encabezados por el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix García, tiene previsto participar en actos de homenaje y recibirá el apoyo del sector gastronómico de toda España durante toda la feria.

En el ámbito institucional, el Consell de la Generalitat otorgará, a propuesta de su presidente, Juanfran Pérez Llorca, la Alta Distinción, que será entregada al presidente de la ciudad autónoma el próximo 9 de octubre. Antes, este lunes, Juan Jesús Vivas estará en Valencia, también. Y lo hará para entrevistarse con Pèrez Llorca y recoger la Medalla de Honor de la Ciudad de Valencia.

Este sábado, el propio Juanfran Pérez Llorca ha reiterado el apoyo de la Generalitat Valenciana a la ciudad autónoma de Ceuta y a los ceutíes que, según ha expresado Pérez Llorca: «Están demostrando un gran sentido de Estado», al tiempo que ha subrayado el ejemplo de «liderazgo y lealtad con su pueblo y valentía» de Juan Jesús Vivas.

El Ayuntamiento de Valencia concederá a la ciudad autónoma de Ceuta este galardón «por no rendirse, por no tirar la toalla y por defender Ceuta y España», según expresó la alcaldesa, María José Catalá, el 17 de septiembre.