Robe Iniesta, cantante de rock y fundador de Extremoduro: «Si no siento las cosas soy incapaz de cantarlas, me siento ridículo»

En noviembre de 2016, Robe Iniesta concedió una entrevista a RockSesión con motivo de la publicación de su segundo disco en solitario, Destrozares, canciones para el final de los tiempos. Durante la conversación, le preguntaron por las canciones de su repertorio que había dejado de tocar en directo.

El fundador de Extremoduro explicó que a veces se trataba de temas que le recordaban episodios de su vida que prefería no revivir arriba de un escenario. Según contó, solo era capaz de interpretar lo que sentía en cada momento.

Lo que Robe Iniesta explicó sobre necesitar sentir antes de cantar

«Yo si no siento las cosas, soy incapaz de cantarlas, lo primero porque me sentiría ridículo. Lo segundo, porque supongo que a nadie le va a gustar eso así», respondió Robe Iniesta en esa entrevista con RockSesión.

El cantante distinguió entre dos tipos de canciones. «Hay canciones que hasta yo mismo le puedo dar diferentes significados», explicó sobre los temas que admiten distintas lecturas con el paso del tiempo. Las canciones explícitas, en cambio, quedan ligadas a un momento concreto que ya no quiere revivir.

También contó que, mientras componía, no siempre era consciente de por qué surgían ciertas frases en sus letras. Solo entendía su sentido real después, al escuchar la canción ya terminada, cuando reconocía en ella cosas que en su momento no sabía que estaba diciendo.

La relación entre sentir y crear que defendía Robe Iniesta

Esa exigencia con la emoción no se limitaba a los escenarios. Según Lecturalia, Robe Iniesta se consideraba más poeta que músico y convertía sus propias experiencias en la materia prima de sus canciones y de su obra literaria.

Para él, escribir sin ese sustento emocional no tenía sentido, ni al componer ni al cantar. La misma exigencia que aplicaba sobre un escenario regía cuando se sentaba a escribir una letra o una novela.

¿Quién fue Robe Iniesta, el fundador de Extremoduro?

Robe Iniesta, de nombre real Roberto Iniesta Ojea, nació en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962. Dejó los estudios en tercero de B.U.P. y trabajó como chapista junto a su padre antes de dedicarse a la música.

Tras un primer grupo, Dosis Letal, fundó Extremoduro en el verano de 1987 y estuvo al frente de la banda durante doce discos. El grupo se convirtió en una referencia del rock español de los años noventa por su mezcla de crudeza lírica y poesía urbana.

Con su proyecto en solitario, que incluyó Destrozares, canciones para el final de los tiempos, Robe Iniesta exploró un sonido más acústico. En 2009 publicó también su primera novela, El viaje íntimo de la locura, que fue superventas durante varias semanas.

Según recoge Rock and Roll Army, el Ministerio de Cultura le concedió en 2024 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ese mismo año, en noviembre, un tromboembolismo pulmonar lo obligó a suspender de manera indefinida sus conciertos. Robe Iniesta murió en su domicilio de Plasencia el 10 de diciembre de 2025, a los 63 años. Su agencia comunicó la noticia a través de Instagram sin precisar la causa exacta.

La medalla se entregó a título póstumo en una ceremonia en el Teatro Rojas de Toledo, presidida por los reyes de España, en mayo de 2026. La recogió su representante, Alén Ayerdi, con la intención de entregársela más adelante a la familia del artista.