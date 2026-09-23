Paul McCartney, cantante y músico de los Beatles (84 años): «Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales»

«Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales» es una reflexión de Paul McCartney, cantante, bajista y compositor británico conocido en todo el mundo por su paso en los Beatles.

Para McCartney, el respeto hacia los animales es un principio que guía buena parte de sus decisiones personales y públicas desde hace más de cinco décadas.

¿Qué significa la reflexión de Paul McCartney sobre el trato a los animales?

La cita plantea que el comportamiento de una persona hacia los animales revela rasgos genuinos de su carácter, más allá de lo que esa persona muestra en otros ámbitos de su vida. Se trata, para el músico, el vínculo entre el carácter de una persona y su forma de tratar a los animales.

La formulación más citada en inglés, «You can judge a man’s true character by the way he treats his fellow animals», aparece recogida por Goodreads y otros sitios de citas y frases celebres en inglés.

El activismo de Paul McCartney por los derechos de los animales

McCartney es vegetariano desde 1975, cuando adoptó ese cambio de alimentación junto a su primera esposa, Linda, con quien después impulsó buena parte de su activismo por los animales, según recoge el medio Vegan.

El músico británico colaboró durante años con la organización PETA (siglas en inglés de People for the Ethical Treatment of Animals). Paul McCartney explicó en una ocasión que el nombre de la organización le atrajo «porque era elegante y delicado».

En una campaña contra la cadena de comida rápida KFC por el trato a los pollos en sus granjas proveedoras, el Beatle criticó públicamente que la empresa no asumiera compromisos vinculantes. Asimismo, McCartney también se manifestó en contra del comercio de pieles, después de admitir que en la década de 1960 él mismo llevó un abrigo de piel de nutria sin ser consciente del sufrimiento animal que representaba.

Según recoge The Beatles Story, en 2009, lanzó junto a sus hijas Stella y Mary la campaña Meat Free Monday (traducida al español como «Lunes sin carne»), con la que impulsa dejar de comer carne un día a la semana por motivos de compasión, sostenibilidad y salud.

Una investigación de la Facultad de Medicina de Brighton y Sussex encontró que el 30 % de quienes participaron en la campaña durante cinco años o más eliminó la carne de su dieta por completo.

Paul McCartney, compositor y bajista de los Beatles

James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Fue bajista, cantante y uno de los principales compositores de los Beatles junto a John Lennon. Según recoge Encyclopedia, coescribió temas como Yesterday, la canción más versionada de la historia.

Tras la disolución de la banda en 1970, McCartney formó el grupo Wings junto a Linda y continuó una carrera en solitario que lo convirtió en el Beatle con mayor éxito comercial fuera del grupo.

La reina Isabel II lo nombró caballero en 1997, título que le valió el tratamiento de sir Paul McCartney.