Isabel la Católica: «El éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre con más determinación que antes»

Isabel la Católica no llegó al trono de Castilla siguiendo un camino sencillo. Antes de convertirse en una de las monarcas más poderosas de su tiempo, tuvo que enfrentarse a conflictos sucesorios, guerras y disputas políticas que pusieron en peligro su posición. Su trayectoria puede resumirse en una reflexión sobre la perseverancia. «El éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre con más determinación que antes». Una idea que encaja con una vida en la que cada obstáculo obligó a Isabel a tomar nuevas decisiones para mantener su posición y consolidar el poder de la Corona.

Una infancia entre disputas

Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Era hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal y, durante sus primeros años, no parecía destinada a ocupar directamente el trono. La sucesión estaba condicionada por las decisiones de su hermanastro, Enrique IV, y por las luchas entre diferentes sectores de la nobleza castellana.

Su situación cambió en 1468, cuando el Tratado de los Toros de Guisando reconoció a Isabel como heredera de Castilla. Sin embargo, las relaciones con Enrique IV volvieron a deteriorarse y la cuestión sucesoria quedó nuevamente abierta. Tras la muerte de su hermano en 1474, Isabel se proclamó reina en Segovia, pero tuvo que enfrentarse a quienes defendían los derechos de Juana, conocida como la Beltraneja.

La guerra por la Corona

La disputa sucesoria desembocó en una guerra entre 1475 y 1479. Juana contó con el respaldo de parte de la nobleza y del rey Alfonso V de Portugal, mientras que Isabel recibió el apoyo de Fernando de Aragón y de otros sectores castellanos.

La batalla de Toro, librada en 1476, supuso un momento importante para la consolidación del bando isabelino, aunque la guerra continuó durante varios años. Finalmente, el Tratado de Alcáçovas de 1479 puso fin al conflicto y consolidó a Isabel y Fernando como reyes de Castilla. Ese mismo año Fernando heredó la Corona de Aragón, reforzando la alianza dinástica entre ambos.

Granada como gran desafío

Con la posición de los Reyes Católicos más consolidada, uno de los grandes objetivos de su reinado fue el Reino nazarí de Granada. La guerra comenzó en 1482 y se prolongó durante diez años. Las campañas fueron alternándose con negociaciones y diferentes operaciones militares hasta que las fuerzas cristianas llegaron a las puertas de Granada.

El 2 de enero de 1492, Boabdil entregó la ciudad a Isabel y Fernando. La desaparición del último Estado musulmán de la península convirtió aquel momento en uno de los acontecimientos fundamentales del reinado. Sin embargo, el proceso también tuvo consecuencias profundas para las comunidades musulmanas y judías, especialmente por las posteriores políticas de uniformidad religiosa impulsadas por la Corona.

1492 cambió su historia

El mismo año de la conquista de Granada, Isabel tomó otra decisión que tendría consecuencias mucho más allá de Castilla. La Corona aceptó financiar el proyecto de Cristóbal Colón, que pretendía alcanzar Asia navegando hacia el oeste.

Las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas en abril de 1492, establecieron las condiciones de la expedición. Colón partió de Palos en agosto y llegó a tierras americanas en octubre. El viaje abrió una etapa completamente nueva en las relaciones entre Europa y América y puso en marcha un proceso de expansión cuyos efectos políticos, económicos y humanos se prolongarían durante siglos.

Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, a los 53 años. En su testamento dejó numerosas disposiciones sobre la Corona, la sucesión y los territorios americanos que comenzaban a incorporarse a la esfera castellana. Fue enterrada inicialmente en Granada y sus restos descansan actualmente en la Capilla Real junto a Fernando.