Isabel I la Católica, sobre el poder: «El Rey no tiene primos, sino vasallos»

«El rey no tiene primos, sino vasallos». Esta frase de Isabel la Católica ha llegado hasta nuestros días como una de las expresiones más contundentes sobre la naturaleza del poder monárquico. La cita encaja a la perfección con la filosofía política que caracterizó a su reinado. Para ella, la soberanía de la Corona debía situarse por encima de los intereses familiares, nobiliarios o territoriales. Una idea que ayudó a transformar para siempre la historia de España.

Una reina que cambió la historia

Isabel I de Castilla, conocida universalmente como Isabel la Católica, gobernó entre 1474 y 1504 y protagonizó junto a Fernando de Aragón uno de los periodos más decisivos de la historia de España. Su reinado coincidió con la reconquista de Granada, el viaje de Cristóbal Colón a América y la consolidación de las instituciones de la monarquía.

Cuando Isabel llegó al trono, Castilla estaba marcada por las luchas entre grandes familias nobiliarias que habían acumulado un enorme poder. La reina entendió que la estabilidad del reino dependía de reforzar la autoridad de la Corona frente a esos intereses particulares. Por ello, impulsó una profunda reorganización administrativa y fortaleció los órganos de gobierno y justicia.

Por encima de la familia

La frase de Isabel la Católica refleja una concepción política propia de las monarquías emergentes de finales de la Edad Media. Según esta visión, el monarca no debía actuar condicionado por vínculos familiares, amistades o alianzas personales. Todos los súbditos, incluidos los nobles más poderosos y los propios parientes de sangre, quedaban sometidos a la autoridad real.

En una época en la que los matrimonios entre casas reales y aristocráticas articulaban la política europea, esta idea suponía una clara afirmación de la institucionalidad del Estado sobre las relaciones personales. El objetivo era evitar que los intereses privados debilitaran el gobierno del reino.