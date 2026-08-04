Se acabaron los setos de tuya alrededor de la casa: para 2026, todos los paisajistas plantarán este arbusto que frena la propagación de las llamas

La decoración exterior de una casa suele llamar la atención debido a que numerosas personas optan por ubicar plantas llamativas en la entrada de su casa o en su jardín. Esto produce un efecto visual llamativo que no deja a nadie indiferente. Aunque no todas las plantas son favorables para jardín, ya que algunas pueden ser perjudiciales en caso de circunstancias extraordinarias. La tuya, un árbol decorativo de jardín, se ha convertido en la mata de la controversia porque es resinosa y secante. Por lo tanto, dentro del mundo de la vegetación y con las altas temperaturas del verano, esta planta es una de las más inflamables.

¿Qué genera la tuya en los hogares?

Los árboles de tuya, característicos por su rápido crecimiento, se popularizaron en Francia en la década de los años 80. Además de su denso follaje, esta mata es práctica, opaca y económica. Aunque, lo más perjudicial es su escasa resistencia al fuego debido al cúmulo de resinas, gran follaje que se seca con rapidez y prende con una intensidad desproporcionada. Una manera sencilla de poner en peligro la vivienda cuando una simple colilla o una pequeña brasa traída por el viento toque la mata. Por lo tanto, los especialistas recomiendan no plantarlas en los alrededores cercanos de la vivienda.

Las plantas que sí aconsejan plantar

Las alternativas para sustituir a la inflamable tuya serían los siguientes dos arbustos:

El elaeagnus . Una planta que posee hojas gruesas, perenne y de follaje denso. Además, tolera la sequía , soporta la brisa marina, es fácil de podar y florece en otoño. La fragancia que desprende es única.

. Una planta que posee hojas gruesas, perenne y de follaje denso. Además, , soporta la brisa marina, es fácil de podar y florece en otoño. La fragancia que desprende es única. La laurustinus. Una planta de color verde oscuro, con numerosas flores blancas a finales del invierno y bayas azuladas decorativas. La ventaja que tiene es que su madera y hojas están llenas de humedad, haciendo que arda lentamente y no se propague el fuego en caso de incendio.

Dos matas que se encuentran entre las plantas cortafuegos, dentro de las guías de prevención publicadas por las autoridades. A su vez, el madroño, el lentisco, la jara o la fotinia también favorecen que un fuego se propague lentamente.

La solución más eficaz para el verano

En el momento en el que una persona decide plantar algún tipo de seto en su jardín, no es suficiente saber elegir bien la especie, sino que los expertos recomiendan un seto mixto. Esto conlleva la limitación de enfermedades, interrumpe el flujo continuo de material combustible y crea una barrera más robusta contra el fuego y las plagas. Por lo tanto, la distancia entre la fachada del edificio y el seto es la clave, manteniendo una distancia mínima de tres metros. Además, mantener regularmente las matas es crucial, sobre todo en el ámbito de la poda, ya que hay áreas donde la limpieza de maleza es obligatoria por ley para garantizar la seguridad. Así que los jardines actuales se renuevan hacia los setos vivos y floridos adaptados al clima local y a la seguridad de la vivienda y de los integrantes de la misma.