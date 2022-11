¿Cómo es la resistencia de las plantas al fuego?

Los seres vivos dependen de su capacidad de adaptarse a distintas situaciones para su supervivencia. Las plantas no son la excepción y permanecen las que mejor se han adaptado a los cambios de sus ecosistemas. Lamentablemente, la tendencia actual es que las plantas tendrán que adaptarse a sequías y altas temperaturas producto del cambio climático. Los incendios forestales son más comunes y algunas plantas lo sufren. A continuación, te mostramos más datos sobre este tema, procedentes de estudios y de investigaciones.

Pueden aprender a defenderse

Para saber cómo se comportan las plantas con la presencia del fuego, investigadores de la Universidad de Sheffield realizaron un estudio. Este consistía en tomar dos grupos de diferentes especies de gramíneas que crecieron de forma natural. Uno había estado sometido a dos incendios anuales y el otro no se había enfrentado al fuego en 35 años.

Después de pasarse a ambientes controlados y estudiarlas por un año, se dieron cuenta que las plantas aprenden a sobrevivir al fuego. Las plantas que habían vivido incendios producían más semillas y crecían más bajo tierra que las del otro grupo.

Básicamente se dieron cuenta de que las plantas desarrollaban formas de dispersar su progenie y asegurar su supervivencia ante la presencia del fuego. Los brotes que crecían bajo tierra se mantenían a salvo de las altas temperaturas. Después se beneficiaban de los nutrientes de las cenizas para volver crecer más rápido.

El fuego también beneficiaba a los brotes sobrevivientes, al haber menos competencia por los nutrientes del hábitat y también controlaban posibles plagas y otras amenazas. El problema es que no se sabe si todas las plantas pueden aprender a sobrevivir en el fuego, lo más probable es que no.

Otros mecanismos de supervivencia

Hay especies de pinos que han aprendido a crecer de una forma que incremente sus posibilidades de sobrevivir a un incendio. Algunas han desarrollado una corteza gruesa y han mantenido sus hojas y ramas lejos del suelo. Se podría decir que se auto podan para que sus partes más vulnerables al fuego queden lo más alto posible.

Otros ejemplos son las coníferas con conos, que requieren de altas temperaturas para abrirse y que germinen las semillas. Es por ello que las plantas son capaces de desarrollar métodos de supervivencia al fuego.

Sin embargo, eso no quiere decir que los incendios forestales no sean un problema. El ritmo creciente con el que se están presentando los incendios puede superar la adaptación de las plantas. Ya hay algunos ecosistemas que no pueden o tardarán muchos años en recuperarse.

Ya sabes sobre la resistencia que desarrollan las plantas al fuego. ¿Qué otros ejemplos de evolución conoces?