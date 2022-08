Un agricultor muestra que la causa de los incendios es la falta de limpieza y no el cambio climático

Los incendios forestales han vuelto a arrasar miles de hectáreas de los bosques de nuestro país este verano. Ya son varios los agricultores que han denunciado la dejadez de los gobiernos en la limpieza de los campos.

Es el caso del joven que aparece en el vídeo que ilustra esta noticia, que muestra la cantidad de pinocha (hojas secas de pino) que se acumula en las carreteras.

«¿Cómo no se van a prender fuego los montes? Mira cómo está la carretera, con un cigarro, una rueda de prensa… Y después quieren que saque el permiso en el Ayuntamiento. Esa es la ley que tenemos», comenta indignado mientras arrastra con un palo todas las hojas que se acumulan.

Se desconoce quién es el autor de este vídeo, pero ya son muchos los expertos que se han pronunciado en este sentido. La ganadera Ángeles Santos, que pertenece a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)), denunció la situación en OKDIARIO.

«En los pueblos decimos siempre que los fuegos se apagan en invierno. Ni el monte estaba limpio, ni se ha dejado trabajar a los vecinos para limpiarlo; a los hombres y mujeres que vivimos y conocemos nuestros campos», señaló en su entrevista desde Zamora.

Por su parte, Paco Castañares, de la Asociación de Amigos de Monfragüe, desmintió a Pedro Sánchez, que culpó al cambio climático de los incendios. «Hay una evidencia y es que el cambio climático mata», dijo al respecto. Ante las palabras del presidente del Gobierno, el impulsor del primer Plan INFOEX, señaló tajante: «En el caso de España, en los incendios, lo que mata es la mala gestión».

«El cambio climático es algo en lo que no podemos hacer nada en el inmediato para evitarlo. Me hace mucha gracia cuando los responsables políticos salen diciendo ‘las condiciones del fuego, del viento…’. Oiga, si sobre eso no tiene usted competencias, donde las tiene clarísimas es en el tercer elemento necesario para que haya fuego: en el combustible», agregó Castañares.