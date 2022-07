El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no perdió oportunidad este lunes, frente a los terrenos calcinados de Extremadura, de culpar al cambio climático de los incendios que están asolando España. «Hay una evidencia y es que el cambio climático mata», dijo. Ante las palabras de Sánchez han salido los expertos a desmentirlo. El último el ex director de la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, impulsor del primer Plan INFOEX, Paco Castañares.

Castañares ha desmentido al presidente en el programa En boca de todos, de la cadena Cuatro: «En el caso de España, en los incendios, lo que mata es la mala gestión», ha afirmado.

«El cambio climática es algo en lo que no podemos hacer nada en el inmediato para evitarlo. Me hace mucha gracia cuando los responsables políticos salen diciendo ‘las condiciones del fuego, del viento…’. Oiga, si sobre eso no tiene usted competencias, donde las tiene clarísimas es en el tercer elemento necesario para que haya fuego: en el combustible», añadía Castañares.

Y también se preguntaba el experto: «¿Por qué no me dice qué ha hecho con la gestión? A la gente la mata en el caso de los incendios la falta de gestión, la falta de responsabilidad de la administración. Lo llevo diciendo desde hace años: hay que hacer tareas preventivas. No sirve lamentarse, lo que sirve es asumir responsabilidades, y no lo han hecho».

Y terminaba lamentándose Castañares: «Pero me temo que cuando deje ser noticia se van a olvidar nuevamente de nosotros. El cambio climático lo que hace es acelerar los efectos de la mala gestión. Pero la clave es la mala gestión de la administración central y autonómica».